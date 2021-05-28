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В Україні різко зросла кількість дитячих самогубств, - Денісова

За чотири місяці 2021-го зафіксовано 126 спроб і випадків суїциду серед дітей.

В Україні різко зросла кількість дитячих самогубств, - Денісова
Фото: www.objectiv.tv

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила про різке зростання числа дитячих самогубств в Україні.

Про це омбудсманка написала у фейсбуці.

"За інформацією Національної поліції, за 2020 рік в України зафіксовано 123 випадки підліткових самогубств, водночас за чотири місяці поточного року кількість суїцидів або спроб становить вже 126 випадків!", - сказано в повідомленні.

Серед причини і обставини спроб самогубств, які часто закінчуються летально, Денісова назвала сварки з батьками, доведення дітей до самогубства через соцмережі, булінг – знущання та цькування з боку однокласників, або інших учасників освітнього процесу, нерозділене кохання, розлучення батьків тощо.

За даними уповноваженої ВР з прав людини, останній подібний випадок стався 26 травня у Львові, де через сварку з батьком випала з вікна 11-річна дівчинка.

Омбудсманка направила з цього приводу акт реагування до Львівського міського голови з вимогою повного та об’єктивного з’ясування ситуації та вжиття заходів щодо захисту прав дитини, зокрема надання їй медичної та психологічної допомоги.

У зв’язку зі зростанням кількості спроб суїцидів і самогубств серед дітей Денісова закликала центральні органи виконавчої влади - Мінсоцполітики, Міносвіти, МОЗ і Нацполіцію - об’єднати свої зусилля для запобіганню трагічних випадків та раннього виявлення сімей у складних життєвих обставинах.

Раніше сплеск спроб суїциду серед українських підлітків констатувала генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Нагадаємо, представники влади зверталися до батьків з проханням бути уважнішими до дітей та слідкувати, щоб вони не стали учасниками груп у соцмережах, де на них психологічно тиснуть та змушують завдавати собі шкоди.

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