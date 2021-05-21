Росія засудила кримчанина Яцкіна до 11 років колонії за звинуваченням у шпигунстві на користь України

Підконтрольний окупаційній владі Верховний суд Криму визнав кримчанина Івана Яцкіна в державній зраді за ст.275 Кримінального кодексу РФ. Йому призначили покарання у вигляді 11 років колонії суворого режиму та року обмеження свободи після закінчення строку, пише "Інтерфакс".

Справа розглядалася в закритому режимі.

Вирок поки не набув законної сили і може бути оскаржений в апеляційному порядку.

"11 років суворого і рік обмеження волі - нижче нижньої межі (санкція статті 275 КК РФ - від 12 до 20 років ув'язнення). Термін утримання під вартою з жовтня 2019 року з рохрахунку "день за день". Питання з оскарженням поки не вирішене, буде обговорюватися з підзахисним", - сказав адвокат засудженого Микола Полозов.

Яцкіну інкримінували вчинення державної зради у формі шпигунства. Як вважає слідство, чоловік збирав в Криму і передавав владі України відомості, що становлять держтаємницю РФ. 42-річний кримчанин провину не визнав. Служба безпеки України також заявила, що Яцкін з нею не співпрацював.

"Цей незаконний вирок так званого суду є демонстрацією системних політичних репресій окупаційної влади стосовно наших громадян, які вільно висловлюють проукраїнську позицію на території тимчасово окупованого Криму", - прокоментувала вирок уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Вона закликала світ відреагувати на цей вирок та посилити тиск на РФ для захисту прав громадян, які залишилися проживати на території тимчасово окупованого Криму, та звільнити усіх незаконно утримуваних країною-агресором громадян України.

Яцкін був затриманий в анексованому Росією Криму в середині жовтня 2019 року і етапований до Москви. В Росії йому загрожує до 20 років позбавлення волі.

У 2020 році Яцкін написав листа з московського слідчого ізолятора "Лефортово" президенту України Володимиру Зеленському та омбудсману Людмилі Денісовій з проханням включити його в список на обмін і надати фінансову допомогу його родині. Адвокат кримчанина повідомив, що в Офісі президента прийняли заяву Яцкіна.