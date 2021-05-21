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​Після відмови США від санкцій проти "Північного потоку" Меркель оголосила про переговори з Байденом щодо Росії

Сторони також продовжать діалог про спільні позиції щодо України.

​Після відмови США від санкцій проти "Північного потоку" Меркель оголосила про переговори з Байденом щодо Росії
Фото: EPA/UPG

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель  у четвер, 20 травня, оголосила про майбутні переговори з президентом США Джо Байденом щодо відносин з Росією.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Заяві канцлерки передувала відмова США від санкцій проти оператора "Північного потоку-2" компанії Nord Stream 2 AG і її генерального директора Маттіаса Варніґа.

"Байден тепер трохи наблизився до нас у зв'язку з конфліктом навколо Північного потоку-2, щодо якого ми маємо різні погляди", - заявила Меркель в інтерв'ю.

За її словами, сторони мають також продовжити діалог про спільні позиції щодо Росії та України.

На запитання, що Байден отримає взамін за відмову від санкцій, Меркель відповіла: "Це так не працює".

Меркель та Байден побачаться на зустрічі G7, яка пройде в Великобоританії 11-13 червня, а також на саміті НАТО в Брюсселі. На цих зустрічах, зокрема, будуть вестися дискусії щодо Росії, України та Китаю.

Нагадаємо, що адміністрація Байдена запровадила і потім одразу призупинила дію санкцій проти компанії-оператора проєкту Nord Stream 2, її генерельного директора Маттіаса Варніґа, а також чотирьох корпоративних співробітників компанії. У звіті Держдепу зазначається, що причиною відмови було те, що санкції "негативно вплинуть на відносини США з Німеччиною, ЄС та іншими європейськими союзниками та партнерами".

Напередодні в адміністрації Байдена нагадали, що виступають проти "Північного потоку-2".

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками другого року каденції зазначив, що побоюється, що Байден і президент РФ Володимир Путін домовляться про зняття санкцій з "Північного потоку".

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