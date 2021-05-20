Зеленський побоюється, що Байден і Путін домовляться про зняття санкцій з "Північного потоку"

Такий розвиток подій буде поразкою і США, і їхнього президента, переконаний Зеленський.

Президент США Джо Байден і глава РФ Володимир Путін на майбутній зустрічі говоритимуть про Україну тільки щодо узгоджених питань. Про це під час пресконференції заявив президент України Володимир Зеленський у відповідь на питання редактора відділу "Світ" LB.ua Олександра Демченка.

"Чи є ризики, що вони будуть говорити попри наші домовленості? Є. Головні ризики - можуть США скасувати санкції, а це енергетична безпека наша, Європи - великий ризик, що Росія може натиснути на США, або у них будуть якісь домовленості, і зняти санкції з Північного потоку. Уже майже 95% добудовано", - сказав він.

Зеленський вважає, що такий розвиток подій буде програшом США і Байдена персонально.

"Це буде серйозна геополітична перемога РФ і перерозподіл сил і впливу... Я знаю, що розділилися навіть думки в Сенаті і в Конгресі. Немає спільної позиції і думки. Це серйозна гра, не просто про енергетичну безпеку", - додав президент.

Зеленський визнав, що його бентежить ця ситуація.

Нагадаємо, що Державний департамент подав до Конгресу звіт щодо учасників проєкту Nord Stream 2, проти яких будуть введені американські санкції. Згідно з оприлюдненим документом, проти оператора газопроводу - базованої в Швейцарії компанії Nord Stream 2 AG, та її виконавчого директора - громадянина Німеччини Маттіаса Варніга запроваджувати санкції не будуть.

Раніше про те, що адміністрація американського президента Джо Байдена відмовиться від нових санкцій проти оператора "Північного потоку-2" написали з посиланням на анонімні джерела портал Axios і агентство Reuters. Найбільшим акціонером Nord Stream 2 AG є російський концерн "Газпром".

Напередодні в адміністрації Байдена нагадали, що виступають проти "Північного потоку-2".