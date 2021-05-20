Блінкен висловив Лаврову "глибоку стурбованість" розгортанням російських військ в Україні та біля неї

Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели свою першу зустріч у кулуарах засідання Арктичної ради у Рейк’явіку (Ісландія).

Під час зустрічі американський високопосадовець висловив "глибоку стурбованість" через накопичення військ РФ на кордонах і окупованих територіях України, йдеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому Держдепартаментом США.

"Держсекретар Блінкен висловив нашу глибоку стурбованість з приводу поточного розгортання російських військ в Україні та біля неї, дій РФ проти "Голосу Америки", Радіо Вільна Європа/ Радіо Свобода, а також здоров'я Олексія Навального та репресій проти опозиційних організацій", -сказано в повідомленні.

Крім того, Блінкен заявив про рішучість президента Джо Байдена захищати громадян США та інтереси країни у відповідь на дії РФ, які завдають шкоди американцям або їхнім союзникам.

"Секретар чітко заявив, що Росія повинна звільнити американських громадян Пола Вілана та Тревора Ріда, щоб вони могли повернутися додому до своїх сімей", - зазначили у Держдепі.

Лавров за підсумками зустрічі заявив, що вона була "конструктивною", але також підкреслив "серйозні розбіжності" у тому, як дві країни бачать світ, передає "Интерфакс".

Російський міністр висловив сподівання, що переговори президентів США і Росії відкриють шлях для поліпшення відносин між двома країнами.

Нагадаємо, російсько-американські відносини погіршилися через твердження Вашингтона про втручання Москви у вибори і участь у кібератаках, загострення ситуації на сході України і вироку опозиціонеру Олексію Навальному. Обидві сторони запровадили хвилю санкцій і контрсанкцій.

14 травня уряд Росії затвердив список недружніх держав, до якого увійшли Сполучені Штати.