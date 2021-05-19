Армія США замовила українські вантажівки КрАЗ

За даними ЗМІ, контракт укладено на три роки.

Українська компанія "АвтоКрАЗ" отримала трирічний контракт на поставку армії Сполучених Штатів КрАЗ 4×4 для важких транспортних засобів та запчастини до них.

Як пише ArmyRecognition, у замовлення входять транспортні засоби для перевезення особового складу, бортові вантажівки, автоцистерни для води та пального.

"Незважаючи на те, що ніяких деталей про порядок закупівлі немає, можна припустити, що цей привабливий контракт представляє волю США підтримати Україну в протистоянні сепаратистам, яких підтримує Росія. Придбані машини, безумовно, не будуть використовуватися самою американською армією, але будуть надані союзникам, наприклад для миротворчих операцій Організації об’єднаних націй", - зазначає видання.

Кременчуцький автомобільний завод (ПрАТ "АвтоКрАЗ") - українське підприємство з виробництва вантажних автомобілів, що розташоване у місті Кременчук Полтавської області.

Модельний ряд автомобільної техніки марки "КрАЗ" включає 25 базових моделей і більше 150 модифікацій вантажівок з різними колісними формулами.

Зараз підприємство перебуває у власності фінансової групи "Фінанси та кредит", бенефіціарами якої є Костянтин Жеваго і Олексій Кучеренко.