Уряд спростив процедуру отримання субсидій (оновлено)

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні вніс зміни у критерії для призначення житлових субсидій, спростивши процедуру їх отримання.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд спрощує процедуру отримання субсидії. З травня цього року були запроваджені нові правила отримання допомоги. Ми уважно аналізували ситуацію і сьогодні внесли певні корективи в ці правила. Нові зміни дозволять перепризначати субсидії без подання відповідної заяви. З деякими винятками. При цьому верифікація субсидій продовжується. Це справедливо і правильно, аби їх отримували ті, хто їх дійсно потребує", - написав Шмигаль у Telegram-каналі.

За словами прем'єра, нові зміни стосуватимуться питання наявності декількох об'єктів житла.

"Якщо ви власник трьох-чотирьох квартир у Києві, то субсидія вам призначена не буде. Якщо у вас є квартира в місті та будинок у селі, то це не завадить вам отримати допомогу. Так само, якщо у вас є ще одне житло на правах спільної власності з іншими людьми. Ми збільшуємо розмір депозиту, який впливає на те, чи буде отримана субсидія. Також претендувати на субсидію можна, маючи на депозиті до 100 тис. грн", - додав він.

Прем’єр додав, що справи про призначення субсидій в окремих випадках, які раніше розглядали спеціальні комісії, тепер розглядатимуть органи соціального захисту населення, що дасть змогу втричі скоротити терміни розгляду заяв.

Оновлення. Як повідомляє пресслужба Мінсоцполітики, рішенням уряду передбачено:

Не враховувати доходи від розміщення депозитів, оскільки банківські установи подають звіт до ДФС загальною сумо, і наразі відсутня персоніфікована інформація про доходи фізичних осіб від розміщення депозитів. Збільшити до 100 тис. грн суму коштів на депозитному рахунку, перевищення якої позбавляє громадян права на отримання житлової субсидії (наразі це 25 прожиткових мінімумів, або 56 750 гривень). Не враховувати житлові приміщення, які перебувають у спільній частковій або сумісній власності (переважно це приватизація житла), а також ті, які знаходяться в сільській місцевості (в основному це спадщина).

Домогосподарствам, у яких відсутні критерії, за яких житлова субсидія не призначається, передбачено автоматичне перепризначення субсидії.

Рішення про призначення житлових субсидій таким домогосподарствам в автоматичному режимі прийматиметься органами соціального захисту населення на підставі інформації Мінфіну за результатами проведеної верифікації даних щодо одержувачів житлових субсидій (наявність у власності житлових приміщень, транспортних засобів, депозитних рахунків та інше).

Таким чином, призначення житлової субсидії на наступний період домогосподарствам, які отримували житлову субсидію в опалювальному сезоні 2020-2021 років, буде проводитися без звернень громадян, крім домогосподарств, яким житлова субсидія:

надавалася у грошовій безготівковій формі (необхідно отримати дані для виплати коштів у готівковій формі);

була призначена за фактичним місцем проживання осіб (орендарі житлових приміщень; внутрішньо переміщені особи) (необхідно підтвердити місце фактичного проживання);

була призначена без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих у житловому приміщенні, які не проживають за місцем реєстрації (необхідно актуалізувати відомості щодо непроживання окремих осіб за місцем реєстрації).

"Постанова Кабінету Міністрів дозволить призначити субсидію на наступний період для понад 2,5 млн домогосподарств автоматично, без особистого звернення. І тільки 15 % домогосподарств необхідно буде оновити документи для її отримання (близько 460 тис. домогосподарств)", - зазначають у міністерстві.

Постановою передбачається застосування її норм з 1 травня 2021 року.

Раніше повідомляли, що з 1 травня в Україні змінюється порядок перепризначення субсидій. Передбачалося, що у травні 2021 року призначення житлової субсидії (у тому числі на наступний період) буде здійснюватися лише після подання нової заяви про призначення та надання житлової субсидії та декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії. На подання документів дали п'ять місяців, до вересня включно.

Міністерство соціальної політики відкинуло звинувачення у спробі зменшити кількість отримувачів субсидій. Там зазначили, що більш жорсткі вимоги торкнуться 2-3% отримувачів.