В Україні змінився порядок перепризначення субсидій

З 1 травня в Україні змінюється порядок перепризначення субсидій.

Це передбаченою постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 420, яка вступила у дію з 1 травня.

Документ передбачає, що у травні 2021 року призначення житлової субсидії (у тому числі на наступний період) здійснюється лише після подання нових заяви про призначення та надання житлової субсидії та декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

“Житлова субсидія особам, які звернулися за її призначенням у травні – вересні 2021 р., призначається починаючи з травня 2021 року”, – йдеться у документі.

Нагадаємо, постанова також пропонує під час призначення житлових субсидій переглянути підходи до врахування майнового стану, зокрема враховувати отримані доходи від депозитів, дивіденди від цінних паперів тощо.

А також – скасувати діяльність та повноваження комісій, утворених місцевими органами влади, щодо прийняття рішення про призначення житлових субсидій в окремих випадках за наявності умов, за яких така субсидія не призначається, і посилити вимоги під час призначення житлових субсидій у частині здійснення одноразових вартісних покупок, наявності банківських депозитів, здійснення операцій з купівлі іноземної валюти, банківських металів, перетину кордону.

У березні прем’єр-міністр Денис Шмигаль дав доручення профільним міністерствам опрацювати можливість розширення кола отримувачів субсидій.