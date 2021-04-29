Кабмін скасував вимогу конкурсу на посаду голови НАК "Нафтогаз", щоб призначити Вітренка

Кабінет міністрів змінив правила призначення голови правління НАК "Нафтогаз", щоб цю посаду зміг отримати Юрій Вітренко.

Постановою від 28 квітня 2021 р. № 412 внесено зміни до постанови "Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки". Ці зміни додають до переліку стратегічних підприємств, призначення голів яких відбувається поза конкурсом, позицію голови правління НАК.

"Установити, що затверджений цією постановою Порядок проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки не застосовується для відбору кандидатів (кандидатур) на посаду голови виконавчого органу (керівника) господарського товариства, більш як 50 відсотків корпоративних прав (акцій, часток) якого належить Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України", голови виконавчого органу (керівника) суб’єкта господарювання державного сектору економіки, який здійснює повноваження державного оператора телерадіомовлення, радіорелейного та супутникового зв’язку, голови виконавчого органу (керівника) господарського товариства, що провадить діяльність в оборонно-промисловому комплексі та передане в установленому порядку в управління Державного концерну "Укроборонпром", та керівників державних підприємств оборонно-промислового комплексу, в тому числі казенних підприємств, які входять до складу Державного концерну "Укроборонпром", голови виконавчого органу господарського товариства, більш як 50 відсотків корпоративних прав (акцій, часток) якого належить Державному космічному агентству, та керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління зазначеного Агентства, голови правління акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України", голови правління акціонерного товариства "Українська залізниця" голови правління акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (додано змінами. - Ред.) голови виконавчого органу банку, більш як 75 відсотків корпоративних прав (акцій, часток) якого належить державі, якщо в такому банку сформовано наглядову раду, яка відповідає вимогам, визначеним у Законі України "Про управління об’єктами державної власності", та утворено комітет з призначень, а також керівників державних унітарних підприємств, на яких утворено наглядову раду, яка відповідає вимогам, визначеним у Законі України "Про управління об’єктами державної власності".

Нагадаємо, що Кабмін учора провів засідання загальних зборів акціонерів компанії НАК "Нафтогаз України". Під час засідання було розглянуто звіт про діяльність НАК у 2020 році. На засіданні Уряд звільнив Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" та призначив на цю посаду Юрія Вітренка. Вітренка призначили терміном на рік.

Сам Коболєв у Facebook повідомив, що "про "звільнення" дізнався з новин, коментувати не можу". Він сказав, що не писав жодних заяв.

29 квітня Андрій Коболєв повідомив, що віддав ключі від кабінету Вітренку. В "Нафтогазі" вважають рішення про звільнення Андрія Коболєва "юридичною маніпуляцією".

Про звільнення Коболєва висловилися Держдеп і посли країн G7. Вони нагадали, "що корпоративне управління подібними підприємствами має бути вільним від політичного втручання".