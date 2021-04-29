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Укрзалізниця до кінця року оновить 1 200 км колій, - Юрик

З 1 квітня по країні встигли капітально відремонтувати 140 км колій.

Укрзалізниця розпочала колійні роботи по всій країні. З початку квітня встигли зробити 140 км, а до кінця року відремонтують 1 200 км залізничних колій. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив в.о. голови правління Укрзалізниці Іван Юрик.

«Стану колій приділяємо чи не найбільшу увагу, адже це безпека руху та швидкість як пасажирських, так і вантажних поїздів», - прокоментував він.

Юрик особисто перевірив хід колійних робіт на дільницях у Хмельницькій та Рівненській областях.

За словами керівника Укрзалізниці, з 1 квітня по країні встигли капітально відремонтувати 140 км колій, на 80 км провели середній ремонт.

З 1 200 км колій, які заплановано відновити цього року, 400 км будуть відремонтовані капітально, на решті проведуть середній ремонт. В пріоритеті залізничників – маршрути з інтенсивним рухом поїздів.

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