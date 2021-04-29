Глава ДФС відзвітував про результати боротьби з незаконним обігом палива

Глава Державної фіскальної служби Вадим Мельник надав звіт про результати боротьби з незаконним обігом паливно-мастильних матеріалів з початку 2021 року. Протягом січня-квітня ДФС вилучила з тіньового обороту палива на суму 1,1 млрд грн, а також припинила діяльність 10 нелегальних виробництв нафтопродуктів і більше 240 незаконних АЗС. Ці дані Мельник опублікував на своїй сторінці в Facebook.

За словами Мельника, пріоритетом в забезпеченні економічної безпеки є доведення кримінальних справ до суду і винесення обвинувальних вироків зловмисникам. "Я звик до замовних статей в ЗМІ, коли починаєш демонструвати результати - критикують. Спроби відвернути від основної роботи - забезпечення економічної безпеки країни - не пройдуть! Цікаво, що саме під час активної фази боротьби з тіньовим сектором економіки нам дорікають "Швидше, швидше!". Може, це для того, щоб постраждала якість, а винні потім легше отримали виправдувальний вирок в судах? Ні. Нам треба, щоб винні сиділи за гратами, а не вкотре уникали покарання. Тому ми будемо збирати докази так, щоб всі сіли - а не так, щоб написати переможну статтю в ЗМІ або пост у фейсбуці. Для мене важливий результат - злодій повинен сидіти у в'язниці. Точка ", - зазначив Мельник.

Вадим Мельник очолює ДФС з грудня 2020 року.