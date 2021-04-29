"Укрпошта" почала працювати у збиток

"Укрпошта" у 2020 році отримала більше 160 млн чистого прибутку, але в першому кварталі 2021 року отримала 128 мн гривень збитку.

Про це повідомив у фейсбуці генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

За його словами, це пов'язано з низькими тарифами на послуги компанії, які встановлюються регулятором НКРЗІ.

"Чи може компанія, де тарифи на авіаперевезення зросли в 3-4 рази, мінімальна зарплата на 25-37%, паливо, оренда, комуналка на 20-60% працювати за тарифами 2020? Може, правда тоді лінія незмінного тарифу буде нагадувати пряму «лінію смерті» на кардіограмі", - йдеться у пості Смілянського.

За його словами, кризу, що склалася, може ще більше поглибити анонсоване урядом рішення перевести виплату пенсій і грошової допомоги виключно через банк.

Смілянський попередив, що для компанії це означатиме звільнення 14 тисяч співробітників і річний збиток понад 700 млн гривень.

"З цим закінчиться й історія успішної реформи в державному секторі. На всіх каналах знову будуть лаяти Смілянського, Наглядовою Раду, високі зарплати, і ніхто не згадає деяких тихих, непомітних чиновників, які, прикриваючись оскаженілим популізмом, насправді стояли (змінюючи особи) всі ці 30 років за розвалом української економіки, а тепер стоятимуть за огорожею на похоронах реформ Укрпошти", - заявив Смілянський.

Він не став називати конкретних імен, але пообіцяв у травні ("якщо не буде змін") провести "повну барвистих історій прес-конференцію".

Нагадаємо, що "Укрпошта" єдиний національний оператор поштового зв’язку України. Він має 11 тисяч відділень, що забезпечують покриття у всіх населених пунктах країни. На пошті працюють більше 72 тисяч чоловік.

Засновником і акціонером АТ "Укрпошта" є держава в особі Міністерства інфраструктури України.