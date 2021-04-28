У торговельному центрі “Епіцентр” на вул.Берковецька, 6-в відкрився продуктовий магазин Food Market площею 3000 кв. м з власним фудкортом у форматі eat&go. Зона ресторанів розрахована на 106 посадкових місць.

*У період дії карантинних обмежень об’єкт працюватиме у форматі на виніс.

У новому Food Market представлені три види кухонь – італійська, іспанська та японська. Також для відвідувачів працюватимуть власні кондитерська, пекарня повного циклу, енотека з колекцією вин із усіх куточків світу, а також сироварня, зона м'ясопродуктів власного виробництва.

Для побудови магазину було використане найсучасніше професійне обладнання, в тому числі універсальні машини Rational (Німеччина) для швидкого приготування їжі, яке дозволяє зберігати максимальну кількість корисних властивостей продуктів. Найсучасніша піч італійського виробництва Marana дозволить готувати автентичну італійську піцу на дровах. А для виготовлення домашнього хліба ручної роботи з неймовірно запашною скоринкою використовуватиметься найкраще шведське обладнання Revent.

Окрім кулінарії, в маркеті зроблено акцент на фреш-зону, у якій представлені свіжа риба, м’ясо, овочі, і широкий асортимент продуктів здорового харчування.

Розробка концепції та дизайну здійснювалася спеціалістами направлення ексклюзивних концептів та розвитку НЕКТАР компанії “Епіцентр”, без залучення зовнішніх підрядних організацій.

“Вся команда НЕКТАР працювала з великим натхненням над цим унікальним проєктом.В процесі створення концепції ми надихалися архітектурою Гауді, а тому в її основу лягла іспанська колористика у теплих тонах. Також ми розробили різні тематичні ілюстрації на стінах, які втілили в життя художники. Ми прагнули створити атмосферу сієсти, потрапивши в яку відвідувачам не хочеться нікуди поспішати. Щоб вони могли не лише підкріпитись, але й перепочити у затишній атмосфері нашого Food Market”, - розповіла директор направлення НЕКТАР Олена Соловйова.

У новому Food Market відвідувачі можуть швидко взяти готові страви, поїсти і продовжити шопінг. Цим ми ще раз підтверджуємо головний лозунг компанії - “В Епіцентрі є все!”.

“Ми розуміємо, що сьогодні ринок продуктового ритейлу розвивається досить інтенсивно. Українському споживачу доступні усі можливі формати - від магазинів “біля дому” до великих гіпермаркетів. Головна наша ідея, яка лягла в основу концепції нового Food Market - до нас покупець приходить не за продуктами, а за готовою їжею”, - прокоментував керівник проєкту Food Market мережі “Епіцентр” Олег Шкаровський.

Заступник генерального директора, директор з питань роздрібної торгівлі ТОВ “Епіцентр К” Володимир Гончаров повідомив, що компанія має намір активно розвивати мережу продуктових магазинів FOOD Market.

«Відповідаючи на запити та потреби споживача в товарах першої необхідності компанія продовжує розширення мережі продуктових магазинів FOOD Market. Ще один торговий об’єкт такого формату відкрився в київському ТЦ «Епіцентр» на Берковецькій, 6В, і став найбільшим для компанії в Україні. Ще одна унікальність полягає в тому, що тут працюватимуть одразу два FOOD Market – на першому і на другому поверхах ТЦ. Найближчим часом ми продовжимо масштабування мережі продуктових магазинів і в інших торговельних центрах компанії по всій Україні», - підкреслив він.