Кабмін об'єднав дороги М-04 і М-12 у трансукраїнську магістраль М-30

Кабінет міністрів на засіданні в середу ухвалив зміни до постанови №55 від 30 січня 2019 року про затвердження переліку автомобільних доріг загального користування державного значення.

Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко, який відвідує засідання уряду.

Ці зміни передбачають об'єднання дороги М-12 (Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка) та М-04 (Знам'янка - Луганськ - Ізварино) у трансукраїнську магістраль М-30 (Стрий - Умань - Дніпро - Ізварино). Її загальна протяжність становить 1418,2 км, а з під'їздами до Вінниці, Хмельницького, Луганська, аеропорту "Хмельницький" і обходом Дніпра - 1446,6 км.

За оцінками Міністерства інфраструктури, нова магістраль після ремонту зможе забезпечувати пропуск 40-50 тисяч автомобілів на добу (зараз - 20 тисяч). Час на подолання відстані від Львівської до Луганської областей зменшиться мінімум на 3 години. Вона також дозволить розвантажити автомобільні дороги М-06 (Київ - Чоп), М-03 (Київ - Харків - Довжанський) і вулиці Києва.

Також виокремлено дві регіональні дороги в Чорнобильській зоні:

Р-05 (КПП Дитятки - КПП Прип'ять), 37 км

Р-06 (КПП Чорнобиль - КПП Овруч), 63,4 км

Крім того, територіальні дороги Т-04-10 Дніпро - Магдалинівка - Котовка і Т-04-19 П'ятихатки - Апостолове - Зеленодольск виключено з постанови, бо вони переходять в категорію доріг місцевого значення.

Нагадаємо, що дорогу М-30 створюють до 30-ї річниці незалежності України. Вона буде йти зі Стрия до Покровська, а після деокупації південних районів Луганської області - до кордону з Росією.