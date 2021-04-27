Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про активізацію діяльності наукових парків

Він зменшує кількість умов діяльності парку, які він має узгоджувати з органами влади.

Верховна Рада на позачерговому засіданні 27 квітня ухвалила в першому читанні проєкт закону щодо активізації дільності наукових парків.

Документ визначає правовий статус наукових парків, їхню організаційно-правову форму і окреслює їхні завдання та мету. Переважно він зменшує кількість умов діяльності парків, які мають узгоджуватися з органами влади. Пропонується надати право засновникам створювати парки без погодження із центральними органами виконавчої влади, право самостійно встановлювати напрями діяльності, орендувати приміщення на умовах бюджетних установ.

"Вищевказані зміни, зокрема, сприятимуть подоланню негативних економічних наслідків для НП, спричинених тимчасовим спадом активності внаслідок поширення COVID-19", - йдеться у пояснювальній записці законопроєкту.

Закон "Про наукові парки" було ухвалено ще в 2009 році. Згідно з ним, науковий парк - юридична особа, що створюється з ініціативи вищого навчального закладу та/або наукової установи шляхом об'єднання внесків засновників для організації, координації, контролю процесу розроблення і виконання проектів наукового парку.

Згідно з сайтом МОН, нині в Україні є 36 наукових парків, зокрема Корпорація "Науковий парк Київський університет імені Тараса Шевченка", Корпорація "Науковий парк Миколаївського національного аграрного університету "АГРОПЕРСПЕКТИВА", Науковий парк "Інноваційно-інвестиційний кластер Тернопілля", Науковий парк "ФЕД", Науковий парк "Синергія", Науковий парк "Наукоград - Харків", Науковий парк Національного університету біоресурсів і природокористування "Стале природокористування та якість життя".

Нагадаємо, що 15 квітня Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт щодо створення і стимулювання діяльності індустріальних парків. В Україні нині 43 індустріальні парки, але діють менше 10. Ефективність таких парків в Україні зараз складає 7%.