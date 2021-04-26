Чорнобиль стає одним із туристичних магнітів України, - Кирило Тимошенко

Заступник керівника Офісу Президента та координатор програми “Велике будівництво” Кирило Тимошенко повідомив про те, що сьогодні Президент України Володимир Зеленський та Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі побували на передвідкритті мультимедійної виставки "Чорнобиль. Подорож" на столичному ВДНГ.

“Життя завжди перемагає. Настав час говорити про нове життя для Чорнобиля”, - заявив Тимошенко.

Він розповів, що у павільйоні №1 можна потрапити до самої зони відчуження, навіть дослідити її: “Все – завдяки сучасним технологіям. Тут також безліч відео, архівних світлин, можна послухати людські історії, навіть записати свої власні думки та переживання у відео- або аудіоформаті. А ще – можна пересвідчитися, що поступово до зони відчуження повертається життя”.

Тимошенко наголосив, що окрім фокусу на трагічних наслідках, через 35 років після Чорнобильської катастрофи за ініціативи Офісу Президента розпочинається новий етап в історії зони відчуження.

“Україна працює над тим, щоб ця територія стала не місцем забуття, а точкою розвитку”, - сказав заступник керівника ОП.

Так, Тимошенко відмітив, що у Чорнобильській зоні уже працює перша сонячна електростанція Solar Chernobyl, є можливості для створення нових подібних підприємств. Тут великий потенціал для науково-дослідних експедицій. Кількість туристів за останні три роки зросла у 16 разів. Цікавим напрямком для інвестицій є кіновиробництво.

“Одним із основних символів розвитку завжди є дороги. Цього року у Чорнобильській зоні відчуження стартувала програма президента Володимира Зеленського “Велике будівництво”. За три наступні роки плануємо оновити тут основні траси, щоб був доступ і для туристів, і для екологів, природоохронців, науковців. У планах – також розбудувати сучасний КПП з музеєм, місця відпочинку”, - повідомив Тимошенко.

За його словами, поступово Чорнобиль стає одним із туристичних магнітів України.