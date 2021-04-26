Чорнобильська АЕС отримала ліцензію на експлуатацію нового ядерного сховища

У понеділок, 26 квітня, в Чорнобильській зоні офіційно ввели в експлуатацію сховище відпрацьованого ядерного палива сухого типу СВЯП-2.

Церемонія вручення ліцензії на експлуатацію сховища відбулася за участі президента Володимира Зеленського.

Під час свого виступу він сказав, що Україна прагне "трансформувати територію відчуження у територію відродження".

Введення в експлуатацію ядерного могильника - один із перших кроків на цьому шляху. "Сьогодні буде отримано ліцензію на експлуатацію нового сховища сучасного типу, більш екологічного, більш безпечного, що має строк експлуатації до 100 років. Це спільний проєкт України та її міжнародних партнерів, що тривала понад 10 років", - сказав Зеленський.

Він сказав, що це знаковий крок для безпеки в Чорнобильській зоні.

"Довго будували, важливо, що завершили. Це великий день", - сказав він.

Колегія Державної інспекції ядерного регулювання схвалила рішення про видачу ліцензії ДСП "Чорнобильська АЕС" на експлуатацію сховища відпрацьованого ядерного палива на минулому тижні. Ліцензія підтверджує, що процес поводження з відпрацьованим ядерним паливом в Україні може відповідати вимогам МАГАТЕ і гарантувати екологічну безпеку територій, на яких цей процес відбувається.

СВЯП-2 призначене для прийому, підготовки до зберігання і безпосередньо довгострокового зберігання (протягом 100 років) усього відпрацьованого ядерного палива Чорнобильської АЕС. Будівництво СВЯП – 2 та переміщення в нього усього відпрацьованого ядерного палива є однією з умов зняття з експлуатації ЧАЕС.

Початок експлуатації сховища заплановано на третю декаду травня.

Нагадаємо, що СВЯП-1 - сховище "мокрого" типу ввели в експлуатацію одразу після аварії, у 1986 році.

Під час експлуатації Чорнобильської АЕС з 1971 року по 2000 рік на її майданчику накопичилось понад 21 тисячі одиниць відпрацьованих тепловиділяючих збірок ядерного палива. Всі вони зберігались у басейні витримки СВЯП-1.