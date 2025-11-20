США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ГоловнаСуспільствоВійна

МАГАТЕ попереджає про зростання ризиків ядерної аварії в Україні

Також у найближчі тижні Агентство проведе розгорнуту оцінку безпеки ЧАЕС.

МАГАТЕ попереджає про зростання ризиків ядерної аварії в Україні
МАГАТЕ на Запорізькій АЕС
Фото: “Енергоатом”

Війна в Україні залишається найбільшим ризиком для ядерної безпеки у світі та продовжує суттєво підвищувати загрозу аварії на Запорізькій атомній електростанції. 

Про це йдеться у заяві генерального директора агентства МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

За його словами, відсутність аварії не означає відсутність ризику, і що він лише зростає через ескалацію бойових дій.

МАГАТЕ нагадало, що з початку травня Запорізька АЕС працювала, маючи лише одну зовнішню лінію живлення. Наприкінці вересня станція повністю втратила доступ до енергосистеми — це стало вже десятим і найдовшим повним знеживленням ЗАЕС від початку вторгнення.

Після перемовин між Україною та Росією ремонт ліній «Дніпровська» та «Феросплавна» стартував 18 жовтня з обох боків фронту. Фахівці МАГАТЕ спостерігали за відновлювальними роботами на місці. Невдовзі після відновлення живлення одну з ліній знову було перервано, однак проблему усунули.

Гендиректор МАГАТЕ вкотре закликав до повного та постійного дотримання П’яти конкретних принципів безпеки, наголосивши, що запобігання аварії на ЗАЕС має бути абсолютним пріоритетом.

Попри те, що всі шість енергоблоків ЗАЕС перебувають у холодному зупині, станція потребує довгострокового вирішення питання охолоджувальної води.

Водночас військова агресія РФ впливає й на інші українські АЕС. Хмельницька та Рівненська станції уже майже два тижні працюють на зниженій потужності через ураження електропідстанцій, які є критичними для ядерної безпеки.

МАГАТЕ повідомило, що продовжує моніторинг стану української енергетичної інфраструктури, зокрема ключових підстанцій, які забезпечують стабільну передачу електроенергії.

Щодо ЧАЕС, то минулого місяця на Чорнобильському майданчику завершили тимчасові ремонти пошкоджень на об’єкті «Укриття» після удару дрона в лютому. Однак новий безпечний конфайнмент досі не відновив повну функцію ізоляції. У найближчі тижні МАГАТЕ проведе розгорнуту оцінку безпеки об’єкта.

Агентство підкреслило, що стійкість української енергосистеми є критичною умовою безпеки всіх ядерних об’єктів у країні.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies