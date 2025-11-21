В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Росіяни атакували з дрона цивільного у Херсоні

Постраждалий отримав вибухову травму та уламкове поранення.

Фото: ДСНС

Російські окупанти атакували з дрона 23-річного херсонця, унаслідок чого чоловік зазнав травм. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 17:20 росіяни атакували з дрона чоловіка у Херсоні. Внаслідок ворожого удару 23-річний херсонець дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги", – ідеться у повідомленні.

Бригада "швидкої" доставила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості.
