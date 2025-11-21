Росіяни атакували з дрона цивільного у Херсоні

Російські окупанти атакували з дрона 23-річного херсонця, унаслідок чого чоловік зазнав травм.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Орієнтовно о 17:20 росіяни атакували з дрона чоловіка у Херсоні. Внаслідок ворожого удару 23-річний херсонець дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги", – ідеться у повідомленні.
Бригада "швидкої" доставила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості.
- У Херсоні російський дрон атакував авто одного з комунальних підприємств. Унаслідок атаки є поранений.