Росіяни атакували з дрона цивільного у Херсоні

Бригада "швидкої" доставила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості.

"Орієнтовно о 17:20 росіяни атакували з дрона чоловіка у Херсоні. Внаслідок ворожого удару 23-річний херсонець дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги", – ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Російські окупанти атакували з дрона 23-річного херсонця, унаслідок чого чоловік зазнав травм.

