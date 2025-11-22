Далі — поради дитячої психологині й експертки проєкту SavEd Ірини Плешакової про те, як говорити з дітьми про Голодомор так, щоб захистити їх від фейків виховати в них усвідомлене ставлення до історичної пам’яті та сформати цілісну ідентичність.

Коли дорослі оминають цю тему, бо вважають її складною, діти все одно дізнаються про неї з інших джерел, але вже без підтримки, пояснень та емоційної рамки. У такій ситуації наратив про Голодомор формують не батьки, учителі або держава, а алгоритми, чужі інтерпретації й, зокрема, російська пропаганда. Від того, як ми говоримо з дітьми про ці події, залежить, чи бачитимуть вони себе частиною спільноти, яка пам’ятає, робить висновки й здатна протистояти повторенню злочинів.

Голодомор — це не лише трагічна подія минулого, а досвід, що пояснює, хто ми є, чому важлива суб’єктність України та як працюють причинно-наслідкові зв’язки в історії й політиці. Це також одна з тих тем, які Росія намагається перекручувати найбільше. Вона системно поширює фейки про Голодомор: називає його «спільною трагедією» (буцімто голод був скрізь, і це «не геноцид українців» ) , «наслідком посухи», «вигадкою націоналістів». Натомість правда про Голодомор руйнує російський міф про «братні народи» й «спільну історію». Уміння дітей відрізняти факти від маніпуляцій — це частина нашої національної безпеки.

Фото: EPA/UPG Родини під час поминальної церемонії пам'яті жертв Голодомору в Україні 1932–1933 років, Київ

Розмова про Голодомор важлива з кількох причин

По-перше, вона допомагає дитині зрозуміти, що історія не є абстрактною — це історія людей, сімей, громад. Так виникає глибший зв’язок із власним народом. Дитина вчиться розуміти: те, що відбувається сьогодні, має корені в минулому, а події не виникають із порожнечі.

По-друге, така розмова сприяє розвитку емпатії. Коли ми разом із дитиною говоримо про біль і втрату, про несправедливість і гідність, ми допомагаємо їй вчитися співчувати, розуміти почуття інших, зберігати людяність навіть у найважчих обставинах.

По-третє, знання про Голодомор є важливою частиною формування внутрішньої опори. Дитина бачить, що попри катастрофічні обставини люди виживали, підтримували одне одного. Це дає відчуття сили: ми не тільки нащадки жертв трагедії, ми також нащадки тих, хто вистояв.

І нарешті, відкрита розмова дорослого з дитиною посилає їй повідомлення: складні теми можна й потрібно обговорювати, почуття мають значення, на питання можна шукати відповіді разом. Це підтримує довіру й зв’язок у родині.

Три опори в розмові з дітьми й підлітками:

1. Чесність (правда, але в межах вікової норми).

2. Співчуття (говоримо про біль, але емпатійно).

3. Опора на життя («ми тут, живі, ми разом, ми продовжуємо»).

Подавайте інформацію дозовано та відповідно до віку

У різні різні вікові періоди дитині доступні різні рівні розуміння причин і наслідків, тому варто на це зважати.

Дошкільний вік (4 – 6 років).

Важливо не говорити про жахи або подробиці. Дитина цього віку здатна зрозуміти лише базові концепції: було дуже важко, люди страждали, але підтримували одне одного. Основний акцент — на солідарність, взаємодопомогу, цінність життя й сім’ї.

Молодша школа (6 – 9 років)

Дитина починає розуміти поняття несправедливості та цінність людської гідності. Тут можна говорити простими словами про те, що Голодомор був створений штучно, що людей позбавили їжі, і це було неправильно. Продовжуємо подавати інформацію обережно, без образів, що можуть шокувати. Важливо не переносити на дітей відчуття беззахисності, а наголошувати, що в цей момент (тут і зараз) ми в безпеці, ми пам’ятаємо, і це допомагає нам бути сильними.

Фото: EPA/UPG Під час церемонії пам'яті жертв Голодомору в Києві.

Середня школа (10 – 14 років)

Період формування критичного мислення. Діти можуть ставити прямі, іноді гострі питання, і тут важлива чесність. Ми можемо говорити про політичні рішення, історичні процеси, колективні травми, але обов’язково згадуємо про стійкість, опір, збереження людяності. Цей вік дозволяє вже включати розмову про відповідальність і свободу вибору.

Старша школа (14+)

Розмова може бути максимально відкритою, з аналізом причин і наслідків, документами, свідченнями, історіями родин. Старшокласники здатні побачити паралелі із сучасністю, зрозуміти політичні механізми геноциду. Але важливо не залишати їх із цією темою наодинці. Потрібне місце для рефлексії, запитань, проживання.

Не перекладайте відповідальності за світоглядні розмови на школу/дитсадок

Батьки та найближчі дорослі є першими, хто формує в дитини почуття безпеки й довіри до світу. Саме тому розповісти дитині про Голодомор (або іншу складну тему) має сімʼя. Якщо цю функцію повністю передати школі або дитсадку, дитина може отримати інформацію без емоційного супроводу, без можливості поставити глибокі питання, без тієї підтримки, яку дає близька присутність.

Школа ж структурує знання, допомагає побачити історичні зв’язки, розвиває критичне мислення, формує громадянську позицію. Але школа не може замінити теплий людський контакт, спільне вшанування пам’яті в родині, розмову «поруч». Вихователь або вчитель може пояснити, але саме батьки мають дати відчуття опори.

Добираємо слова

Розмова про Голодомор має йти не від жаху, а від співчуття, гідності та людяності. Передусім памʼятайте: своїми розповідями ми створюємо не страх, а пам’ять, зв’язок та опору. Тому слова мають бути простими, спокійними, теплими, без емоційної драми.

Дошкілля (4 – 6 років)

У цьому віці дитина сприймає світ через образи й почуття. Їй не потрібні історичні подробиці. Акцент має бути на співпереживанні та підтримці, турботі й доброті. Ключові опори для дорослих — мінімум слів (без деталей страждань).

Приклад розмови: «Колись давно люди в Україні пережили дуже важкі часи. Було мало їжі, і багато сімей страждали. Але люди допомагали одне одному, ділилися, підтримували. Ми сьогодні запалюємо свічку, щоб згадати тих, кого більше немає, і показати, що нам важливо пам’ятати й бути добрими до інших».

Обовʼязково додайте наприкінці: «Ти зі мною, я тут, усе добре».

Фото: asn.in.ua В Музеї Голодомору діти виготовили та запалили свічки під час Всеукраїнської акції «Свічка у вікні».

Молодша школа (6 – 9 років)

У цьому віці дитина вже розуміє несправедливість і правила. Важливо вербалізувати несправедливість, але без надмірної деталізації, додати історію про взаємопідтримку.

«В історії України був час, коли людей спеціально позбавили їжі. Це було неправильно й дуже боляче для багатьох сімей. Але вони трималися одне за одного, допомагали. Ми запалюємо свічку, щоб сказати: ми пам’ятаємо про них, цінуємо життя, свободу й можливість ділитися.

Завершуємо також відчуттям безпеки: «Зараз (у цю мить) у нас є їжа, дім, тепло. Ми дбаємо одне про одного».

Підлітки (10 – 14 років)

Цей вік дозволяє говорити чесно й пояснювати причиново-наслідкові зв’язки. Спонукайте дітей ставити питання. Щиро визнайте, що тема складна й це важко зрозуміти, відчути. Не уникайте своїх емоцій.

«Голодомор був не випадковістю й не природним голодом. То було штучне рішення чужої влади (окупантів), яке призвело до смерті мільйонів людей. Це частина нашої історії. Знати про ті події означає розуміти, як влада може впливати на життя людей і чому свобода, демократія та право на вибір такі важливі. Нам треба не лякатися цієї теми, а пам’ятати й робити висновки. Мені теж боляче, коли я про це думаю».

Старша школа (14 – 17 років)

Можна говорити, як із дорослими, посилатися на документи, свідчення, аналіз. У цьому віці цілком доречні розмови про свободу й відповідальність, роль держави та суспільства, людську стійкість, цінність життя й гідності. Пояснюйте, що Росія намагається стерти або спотворити минуле, бо це дає їй інструмент для контролю.

«Голодомор — це приклад геноциду, спрямованого на знищення українців як народу. Важливо знати, як працюють механізми насильства, цензури, пропаганди, щоб розуміти сьогоднішній світ. Пам’ять про Голодомор формує в нас не тільки скорботу, а й силу, бо ми нащадки тих, хто вижив. Це дає нам внутрішню гідність. Водночас нащадки тих, хто нищили нас тоді, нищать нас і зараз. Росіяни несуть на собі історичну відповідальність як за непокарані злочини СРСР, так і за ті злочини, які чинять нині самі».

Завжди, незалежно від віку:

1. Дитина має мати право сказати: «мені важко» або «я не хочу це слухати зараз».

2. Дорослий має бути доступний емоційно й тілесно: сидіти поруч, відповідати, не поспішати.

3. Завершення будь-якої розмови має повертати до безпеки: «Ти не один/не одна. Ми пам’ятаємо разом. Я поруч».

Фото: EPA/UPG Під час церемонії пам'яті жертв Голодомору в Києві

Памʼятайте: спочатку безпека, а потім — сенс і пам’ять

Є кілька чітких меж, яких дорослі мають дотримуватися, щоб розмова підтримувала, а не травмувала:

1. Уникайте сцен жаху, подробиць смерті, фотографій тіл. Діти не мають сформованих механізмів психічного захисту, і такі образи можуть викликати тривогу, нічні страхи, порушення сну та почуття небезпеки. Будемо чесними: навіть дорослі можуть сприймати травматичні сюжети буквально та тілесно.

2. Уникайте фраз, що викликають страх або загрозу тут і зараз — «Таке може повторитися знову будь-якої миті», «Тоді ніхто не був у безпеці, і зараз теж невідомо...». Для дитини це може звучати прямою загрозою. Вона потребує чіткого повідомлення, що зараз у неї є їжа і їй не загрожує голод.

3. Уникайте морального тиску й присоромлення: «Ти повинен пам’ятати й бути вдячним», «Як ти можеш цього не знати?», «Наші предки страждали, а ти нічого не цінуєш». Сором не формує пам’яті, зв’язку — він відштовхує.

4. Не подавайте історії як безвихідну темряву — акцентуйте на продовженні життя. Якщо розмова зводиться до того, що світ жорстокий і люди безсилі, у дитини може з’явитися відчуття беззахисності. У будь-якій історії мають бути акценти на людяності, гідності, підтримці й тому, що життя продовжилося.

5. Не нав’язуйте інтерпретації або «правильних» емоцій: «Ти маєш плакати, це дуже сумно», «Ти повинна/повинен відчувати біль». Дитина може реагувати тихо, з цікавістю або здивуванням — усі реакції є нормальними. Важливо дозволити їй мати свої почуття.

6. Уникайте уривчастого мовлення й натяків: «Це щось жахливе, колись тобі поясню…». Такі формулювання лише посилюють тривогу. Краще сказати просто й спокійно, у межах вікової норми.

7. Не перекладайте на дитину ролі «носія пам’яті» або «відповідального за націю»: «Від тебе залежить, щоб це не повторилось». Це занадто велика вага для дитячої психіки. Дитина має відчувати, що пам’ять — це спільність, а не тягар.

Фото: EPA/UPG Скульптура дівчинки, яка є частиною меморіалу жертвам Голодомору-геноциду в Україні 1932–1933 років, Київ,

Те, що жертвами Голодоморів були й діти, не варто приховувати

Але подавати це потрібно дозовано й без натуралістичних подробиць.

Дітям до 9 років можна сказати стримано й просто: «Так, багато сімей тоді втратили своїх дітей, тому що не мали їжі. Це було дуже боляче для людей». Без деталей, без описів, без наголосу на стражданні. Основний акцент — співчуття й підтримка, а не жах.

Дітям 10 – 13 років можна додати розуміння причин і наслідків: «Серед загиблих було дуже багато дітей. Це показує, наскільки страшною й несправедливою була ця політика. Людей позбавили найнеобхіднішого. Це не випадковість, а свідоме рішення радянської окупаційної влади». Знову ж — без графічних описів.

З дітьми 14+ років можна говорити в ширшому історичному контексті, показувати, що смерть дітей була наслідком політики геноциду. І тут важливо дати можливість не тільки знати, але й осмислювати.

До певного віку не розповідайте про випадки канібалізму

Канібалізм — дуже важкий і травматичний аспект, що легко може спровокувати шок. Тому є чітка вікова межа:

● до 14 років не говоримо. Навіть «обережно», «символічно», «одним реченням». Дитина в цьому віці сприймає інформацію дуже буквально, і цей образ може надовго залишитися у свідомості, викликати страх смерті, страх голоду, страх втрати батьків. Це не допоможе осмисленню пам’яті.

Фото: asn.in.ua В Музеї Голодомору діти виготовили та запалили свічки під час Всеукраїнської акції «Свічка у вікні».

● у 14 – 16 років, лише якщо підліток сам ставить питання. Поясніть: «Це був крайній рівень виживання. Таке стало можливим через тотальну руйнацію соціальних зв’язків під тиском насильства. Це свідчення не «дикості людей», а нелюдських умов, створених радянської окупаційною владою».

● у 16+ років можна аналізувати в межах курсу історії, соціальної психології та меморіальних студій.

Дитина має вийти з розмови з відчуттям опори, а не безсилля або страху

Основний принцип: повернути увагу з минулого в теперішній момент, із травми — до зв’язку та безпеки.

1. Закцентуйте на безпеці: «Ситуація, про яку йшлося, у минулому, і цієї миті вона нам не загрожує».

2. Закріпіть відчуття «ми разом»: присутність дорослого знімає самотність і тривогу.

3. Переведіть увагу в тіло та реальність: спільне дихання, обійми (якщо дитина хоче), теплі дотики, заземлення через прості відчуття (тепло, опора під ногами, ковдра, чай).

4. Запропонуйте спільну тиху діяльність (малювання, читання, гру).

Якщо розмова була в школі, завершуйте не тишею, а присутністю: спільне коло, фраза «Ми разом, ми пам’ятаємо».

Ушановуйте памʼять жертв Голодоморів разом із дітьми

Ритуал допомагає перевести знання в досвід: «Ми пам’ятаємо разом, ми продовжуємо життя». І він має бути зрозумілим дитині.

Дошкілля (4 – 6 років). Головні умови — символ і тепло дорослого поруч.

1. Традиційно поставити свічку або лампадку й побути поруч у тиші 10 – 20 секунд.

2. Зробити спільне малювання (хліб, поле, колосок як символ життя).

3. Посадити разом зернину в горщик і пояснити: «Ми пам’ятаємо тих, хто жив до нас, і дбаємо про життя сьогодні».

Фото: asn.in.ua Діти запалюють свічки в Музеї Голодомору під час Всеукраїнської акції «Свічка у вікні».

Молодша школа (6 – 9 років). Уже розуміють значення символів та несправедливості.

1. Спекти або принести невеликий хліб і поділитися ним у сім’ї («Ми ділимося, тому що це важливо»).

2. Створити «дерево пам’яті»: на паперових листочках написати слова, пов’язані з підтримкою (допомога, тепло, доброта) і прикріпити на символічне дерево.

3. Хвилина тиші, але не як «замри», а як «побудь у теплому спогаді»: «Ми зараз тихо думаємо про те, що цінуємо життя».

Підлітки (10 – 14 років). Можна вводити особистий сенс у розмову.

1. Переглянути коротке відеосвідчення (без шокуючого матеріалу) з подальшим обговоренням: «Що для тебе в цьому найважливіше?»

2. Написати кілька речень на тему «Що означає пам’ятати?». Без оцінювання. Це рефлексія, не завдання.

3. Піти до меморіалу або місця пам’яті, якщо є така можливість. Обовʼязково опісля побути в тиші, щоб порефлексувати.

Старша школа (14+ років). Можна говорити про відповідальність, історичну суб’єктність, солідарність.

1. Створити «лист пам’яті»: написати короткий текст до тих, хто жив тоді («Ми бачимо. Ми пам’ятаємо. Ми продовжуємо»).

1. Обговорити, як пам'ять впливає на вибір сьогодні (свобода, права людини, цінність демократії).

2. Символічно передати тепло: разом приготувати суп або хліб і розділити його в родині або передати тим, хто потребує підтримки (наприклад, людям старшого віку в громаді).

Фото: EPA/UPG Люди принесли свічки та пшеницю на знак вшанування пам'яті жертв Голодомору в Києві.

Діти й публічні акції пам’яті

Участь дитини у вшануванні пам’яті не повинна бути випробуванням, шоком або виконанням ролі «свідка трагедії». Це має бути м’яке, гідне включення в спільну пам’ять — без тиску й без емоційної надмірності.

До 6 років дітине можуть осмислити трагічний історичний контекст і часто сприймають подію через атмосферу. Якщо акція тиха, спокійна, коротка (наприклад, покласти свічку, постояти поруч 1 – 2 хвилини), то таке можливо. Якщо ж це масовий мітинг, публічні промови, гучні звуки, сльози дорослих, — краще не брати.

Молодші школярі можуть брати участь у шкільних або сімейних формах вшанування, але важливо, щоб це було коротко, без драматизації та без сцен і текстів, що викликають страх.

У 10 – 14 років дитина вже здатна сприймати історичний контекст і моральні висновки. Вона може брати участь у публічних акціях, слухати промови, але важливо мати час для обговорення після. Дорослі мають допомогти й ініціювати рефлексію: «Що ти відчуваєш зараз? Що в цьому було важливим для тебе? Що ти хочеш зробити далі?»

Для старших підлітків (14+) участь у громадських подіях може бути вже свідомою формою особистої позиції. Підлітки можуть говорити, писати, читати тексти, брати участь у дискусіях, волонтерити. Важливо зберігати баланс і не робити з них «представників пам’яті» замість дорослих!

До уваги вчителів: тексти «від імені померлих дітей» — небезпечні для дитячої психіки

Дітям до 10 років ці тексти подавати не варто, особливо пропонувати вчити такі вірші на памʼять. У цьому віці ще не сформована здатність до абстрагування. Дитина може сприймати образ буквально: «мертва дитина говорить». Це може викликати страх смерті, уявні образи, нічні переживання.

10 – 12 років — обережно й вибірково, тільки якщо текст не містить натуралістичних описів і не створює образи безпорадності «Я помер і ти нічого не можеш зробити». Фокус має бути на сенсі: людяність, цінність життя, сила пам’яті.

12+ років — можна використовувати, але з обговоренням. Головне — не залишати дитину сам-на-сам із текстом («Про що цей вірш для тебе? Яке відчуття залишилося? Що допомагає тримати тепло всередині після таких історій?»).

Існує різниця між пам’яттю й травматизацією

Коли розповідаєте дитині про Голодомор, важливо памʼятати: ми маємо передати сенс, гідність, пам’ять і силу, а не жах. Ми — нащадки тих, хто вистояли й вижили.