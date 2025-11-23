На Херсонщині РФ вбила та поранила 15 цивільних

На Херсонщині російські окупанти продовжують атакувати критичну і соціальну інфраструктуру. Унаслідок російської агресії в області загинули 4 цивільних минулої доби.
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 34 населені пункти Херсонщини.
Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 8 приватних будинків.
Також окупанти понівечили адмінбудівлю, господарчу споруду, стільникову вежу, магазин, автозаправну станцію та приватні автомобілі.
Через російську агресію 4 людини загинули, ще 11 – дістали поранення, з них – 1 дитина.
- Російські окупанти атакували з дрона цивільну автівку поблизу села Інгулець Дарʼївської громади. Унаслідок ворожого удару 50-річний чоловік дістав вибухову та відкриту черепно-мозкову травми. Також бригада "швидкої" доставила до лікарні у середньому стані тяжкості 24-річного місцевого жителя.