Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Війна

На Херсонщині РФ вбила та поранила 15 цивільних

Росіяни знову били по критичній та соціальній інфраструктурі.

На Херсонщині РФ вбила та поранила 15 цивільних
Фото: t.me/khersonskaODA

На Херсонщині російські окупанти продовжують атакувати критичну і соціальну інфраструктуру. Унаслідок російської агресії в області загинули 4 цивільних минулої доби.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 34 населені пункти Херсонщини.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. 

Також окупанти понівечили адмінбудівлю, господарчу споруду, стільникову вежу, магазин, автозаправну станцію та приватні автомобілі.

Через російську агресію 4 людини загинули, ще 11 – дістали поранення, з них – 1 дитина.

  • Російські окупанти атакували з дрона цивільну автівку поблизу села Інгулець Дарʼївської громади. Унаслідок ворожого удару 50-річний чоловік дістав вибухову та відкриту черепно-мозкову травми. Також бригада "швидкої" доставила до лікарні у середньому стані тяжкості 24-річного місцевого жителя. 
