ГУР спростувало російський фейк про «російську реєстрацію» акаунта Буданова у соцмережі Х

Російські спецслужби запускають нову інформаційну вигадку про нібито створення облікового запису начальника ГУР Кирила Буданова на платформі Х на території РФ.
Таку заяву зробило Головне управління розвідки Міністерства оборони.
Як пояснили в ГУР, для поширення цієї тези використовують скриншот зі спеціально створеного фейкового акаунта, у якому штучно вказане «російське» місце реєстрації. У ГУР наголосили, що це — повністю неправдива інформація, яка має всі ознаки інформаційної операції, спрямованої на дискредитацію керівництва української розвідки.
ГУР підкреслило, що єдиний офіційний профіль Кирила Буданова у Х доступний за адресою: x.com/chiefdi_ukraine.