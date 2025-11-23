Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ГоловнаСуспільствоВійна

ГУР спростувало російський фейк про «російську реєстрацію» акаунта Буданова у соцмережі Х

Розвідка вважає, що росіяни роблять це для дискредитації керівника розвідслужби.

начальник ГУР Кирило Буданов
Фото: gur.gov.ua

Російські спецслужби запускають нову інформаційну вигадку про нібито створення облікового запису начальника ГУР Кирила Буданова на платформі Х на території РФ.

Таку заяву зробило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Як пояснили в ГУР, для поширення цієї тези використовують скриншот зі спеціально створеного фейкового акаунта, у якому штучно вказане «російське» місце реєстрації. У ГУР наголосили, що це — повністю неправдива інформація, яка має всі ознаки інформаційної операції, спрямованої на дискредитацію керівництва української розвідки.

ГУР підкреслило, що єдиний офіційний профіль Кирила Буданова у Х доступний за адресою: x.com/chiefdi_ukraine.
