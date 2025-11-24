Росіяни атакували дронами Павлоград на Дніпропетровщині, постраждали цивільні

наслідки російської атаки на Павлоград 2 листопада 2025 року

Російські окупанти атакували безпілотниками місто Павлоград на Дніпропетровщині. Внаслідок удару постраждали троє людей.

Про це повідомляє в.о. очільника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

"Постраждали троє людей. Серед них 37-річна жінка та дівчина 18 років. Зазнав травм і 31-річний чоловік. Всім надана медична допомога. Стан – середньої тяжкості", – ідеться у повідомленні.

Пошкоджено адмінбудівлі та одне з місцевих підприємств. Півтора десятка автомобілів пошкоджені, ще чотири – знищені.