«Ми ж не серіал знімали»: директор НАБУ пояснив, чому припинили публікацію нових плівок у справі «Мідас»

На засіданні антикорупційного комітету Верховної Ради директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що Бюро не публікує нові аудіозаписи у справі «Мідас», тому що матеріали ще досліджуються. Він наголосив: тиску чи заборон немає, але спроби перешкоджання та інформаційні атаки — тривають.

«Ми ж не серіал знімали. Ми публікуємо лише ту частину інформації, яка підтверджує вже задокументований епізод злочинної діяльності», — сказав Кривонос, наголосивши, що це стандартна практика НАБУ.

Утім нардепи питали директора НАБУ щодо припинення публікації нових плівок у звʼязку «з геополітичною ситуацією».

У відповідь Кривонос зазначив, що через високий суспільний резонанс громадськість очікує більше матеріалів, але Бюро не може оприлюднювати докази, які ще досліджуються або не завершені процесуально. За його словами, «немає жодного тиску чи перешкоджань», і незалежність НАБУ є незмінною.

Коли депутати перепитали, чи правильно вони розуміють, що НАБУ працює попри тиск, Кривонос уточнив: тиск є, але він «звичний» і не впливає на хід слідства. Він підкреслив, що йдеться передусім про перешкоджання та системне збирання даних про детективів і керівництво Бюро.

Окремо Кривонос зупинився на інформаційних атаках. Він заявив, що так звані анонімні Telegram-канали, які поширюють дискредитаційні матеріали про НАБУ, насправді не є анонімними. За його словами, їхні власники — «дуже молоді особи», заброньовані від мобілізації.

«Вони думають, що вони анонімні, а ми знаємо, хто це», — сказав він, додавши, що поширення таких маніпуляцій коштує дешево, а деякі з цих осіб могли отримати вигоду у вигляді броні.

Кривонос підкреслив, що боротьба з такими телеграм-мережами — це сфера відповідальності СБУ, адже йдеться про дезінформацію та втручання в роботу антикорупційних органів.

Директор НАБУ наголосив, що будь-який політичний вплив на розслідування є недопустимим.