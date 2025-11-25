Директор НАБУ Семен Кривонос: у справі «Мідас» коло підозрюваних розшириться

Говорячи про причини виникнення таких масштабних схем, Кривонос підкреслив, що головним фактором є недієва та залежна правоохоронна система.

На засіданні Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики директор НАБУ Семен Кривонос розповів про хід масштабного розслідування злочинної організації по справі “Мідас” в енергетичному секторі, заявивши, що справа розширюється, кількість підозрюваних зростатиме.

Директор НАБУ Семен Кривонос повідомив народним депутатам, що операція щодо викриття злочинної організації триває вже понад шістнадцять місяців. За його словами, вона почалася з негласного документування діяльності фігурантів.

«У нас — тисячі годин записів», — наголосив він. Саме ці матеріали стали основою для подальших обшуків і оголошення підозр.

Після переходу до гласної фази слідства детективи зосередилися на фінансовій частині злочину — відстеженні транзакцій, виявленні джерел надходження коштів, механізмів легалізації та сховків за кордоном. Кривонос зазначив, що обшуки були успішними, попри спроби тиску та перешкоджання: було вилучено велику кількість цифрових носіїв, мобільних телефонів та первинних документів щодо фінансових операцій.

Він пояснив, що детективи повторно прослуховують записи, звіряючи їх зі встановленими транзакціями та вилученою документацією.

«Після співставлення ми можемо значно ширше бачити картину», — зазначив Кривонос, додавши, що коло підозрюваних у справі розшириться.

За даними НАБУ, кошти надходили не лише з енергетичного сектору. Водночас саме енергетику Кривонос назвав «найтемнішою на сьогодні», посилаючись на відсутність наглядових рад, непрозорі регуляції та схему «шлагбауму». Він наголосив, що розмови, зафіксовані детективами, звіряються з датами фінансових операцій, а найближчим часом будуть надіслані міжнародні запити для отримання інформації про активи за кордоном.

Кривонос також заявив про безпрецедентний тиск на слідство. За його словами, детективи стикалися зі спробами дискредитації — «від звинувачень у роботі на Росію» до збору конфіденційних даних про пересування оперативних авто та особисту інформацію співробітників. Він підкреслив, що НАБУ встановлює всіх причетних до незаконного збору даних і паралельно розслідує ці епізоди.

Керівник НАБУ різко розкритикував роботу Служби фінансового моніторингу, яка, за його словами, досі не надала відповіді на запити, що стосуються цього розслідування. «Функціонування такого величезного офісу з легалізації злочинних доходів не могло бути непоміченим», — зауважив він. Кривонос наголосив, що великі обсяги готівки, виявлені під час обшуків, могли потрапити до фігурантів або нелегально з банківських сховищ, або контрабандою.

Говорячи про причини виникнення таких масштабних схем, Кривонос підкреслив, що головним фактором є недієва та залежна правоохоронна система. Він закликав народних депутатів виконати рекомендації Європейського Союзу щодо посилення інституційної незалежності органів правопорядку, зокрема — запровадити прозорі конкурсні процедури на ключові посади.

«Без інституційної незалежності — це питання часу, коли виросте такий самий бек-офіс», — заявив він.

Кривонос застеріг, що навіть найнезалежніші наглядові ради можна перетворити на інструмент впливу, якщо правоохоронців використовують для приватних інтересів. Він підкреслив, що лише системні рішення можуть зупинити повторення подібних схем у майбутньому.