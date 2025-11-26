Росіяни за добу атакували 8 населених пунктів Харківщини

Ворог застосовував по Харківщині таке озброєння:

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області. Уночі ворог атакував ракетами передмістя Харкова. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

