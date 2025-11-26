Росіяни за добу атакували 8 населених пунктів Харківщини

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області. Уночі ворог атакував ракетами передмістя Харкова. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Постраждалих унаслідок обстрілів немає.
Ворог застосовував по Харківщині таке озброєння:
- чотири ракети (тип встановлюється);
- вісім керованих авіаційних бомб;
- три БпЛА типу “Герань-2”;
- три fpv-дрони;
- чотири безпілотники невстановленого типу.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- в Ізюмському районі пошкоджено автобус (с. Студенок);
- у Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Руські Тишки);
- у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (с. Орілька).