ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни за добу атакували 8 населених пунктів Харківщини

Росіяни за добу атакували 8 населених пунктів Харківщини
Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов
Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в тг

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області. Уночі ворог атакував ракетами передмістя Харкова. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Постраждалих унаслідок обстрілів немає.

Ворог застосовував по Харківщині таке озброєння: 

  • чотири ракети (тип встановлюється);
  • вісім керованих авіаційних бомб;
  • три БпЛА типу “Герань-2”;
  • три fpv-дрони;
  • чотири безпілотники невстановленого типу.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • в Ізюмському районі пошкоджено автобус (с. Студенок); 
  • у Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Руські Тишки); 
  • у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (с. Орілька). 
