Ворог за добу вбив одного і поранив чотирьох мешканців Донеччини.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
“За 26 листопада росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Дружківці. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення”, — йдеться у повідомленні.
Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 27 листопада.
Покровський район. У Добропіллі пошкоджено адмінбудівлю та автомайстерню.
Краматорський район. У Слов'янську пошкоджено 7 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і крамницю. У Краматорську поранено 2 людини. В Іверському Новодонецької громади поранено людину. У Дружківці загинула людина, пошкоджено 2 багатоповерхівки і 2 нежитлові будівлі; у Торському поранено людину, пошкоджено будинок.
Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.