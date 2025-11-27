Загалом за добу росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 126 людей, у тому числі 20 дітей.

Ворог за добу вбив одного і поранив чотирьох мешканців Донеччини.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 26 листопада росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Дружківці. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення”, — йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 27 листопада.

Покровський район. У Добропіллі пошкоджено адмінбудівлю та автомайстерню.

Краматорський район. У Слов'янську пошкоджено 7 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і крамницю. У Краматорську поранено 2 людини. В Іверському Новодонецької громади поранено людину. У Дружківці загинула людина, пошкоджено 2 багатоповерхівки і 2 нежитлові будівлі; у Торському поранено людину, пошкоджено будинок.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.