СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог за добу вбив одного і поранив чотирьох мешканців Донеччини

Загалом за добу росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 126 людей, у тому числі 20 дітей.

Ворог за добу вбив одного і поранив чотирьох мешканців Донеччини
Фото: телеграм / Zelenskiy

Ворог за добу вбив одного і поранив чотирьох мешканців Донеччини.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 26 листопада росіяни вбили  1 жителя Донеччини — у Дружківці. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення”, — йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 27 листопада.

Покровський район. У Добропіллі пошкоджено адмінбудівлю та автомайстерню.

Краматорський район. У Слов'янську пошкоджено 7 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і крамницю. У Краматорську поранено 2 людини. В Іверському Новодонецької громади поранено людину. У Дружківці загинула людина, пошкоджено 2 багатоповерхівки і 2 нежитлові будівлі; у Торському поранено людину, пошкоджено будинок.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies