Тринадцять мешканців Херсонщини постраждали унаслідок агресії РФ

Упродовж доби на Херсонщині через російську агресію 13 людей дістали поранення.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Комишани, Придніпровське, Благовіщенське, Приозерне, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Кізомис, Дніпровське, Томина Балка, Іванівка, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Токарівка, Берислав, Чарівне, Новорайськ, Урожайне, Нововоронцовка, Нова Кам'янка, Осокорівка, Милове, Бургунка, Дудчани, Золота Балка, Михайлівка, Новоолександрівка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Саблуківка, Тягинка, Червоний Маяк, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, магазин, планетарій, приватні гараж та автомобілі.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією області знищили 2 "Shahed-131/136".Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 4 людини.

"Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951", – написав Прокудін.