У Дніпропетровській області з-під завалів зруйнованого РФ будинку дістали тіло чоловіка. Постраждала жінка.
Про це написав у телеграмі в.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко.
Вчора ввечері рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку у Покровській громаді тіло 61-річного чоловіка. Він загинув через удар КАБ. Співчуття рідним та близьким. Постраждала 52-річна жінка.
Ворог спрямував на Синельниківщину БпЛА. Внаслідок атаки у Петропавлівській та Слов'янській громадах понівечені 2 приватні буднки, авто та газогін.
По Нікополю російська армія била FPV-дронами.
Сили ППО збили на Дніпропетровщині 3 БпЛА.