У Дніпропетровській області з-під завалів зруйнованого РФ будинку дістали тіло чоловіка. Постраждала жінка.

Про це написав у телеграмі в.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко.

Вчора ввечері рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку у Покровській громаді тіло 61-річного чоловіка. Він загинув через удар КАБ. Співчуття рідним та близьким. Постраждала 52-річна жінка.

Ворог спрямував на Синельниківщину БпЛА. Внаслідок атаки у Петропавлівській та Слов'янській громадах понівечені 2 приватні буднки, авто та газогін.

По Нікополю російська армія била FPV-дронами.

Сили ППО збили на Дніпропетровщині 3 БпЛА.