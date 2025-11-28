Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Війна

На Дніпропетровщині з-під завалів зруйнованого РФ будинку дістали тіло чоловіка

Через атаку постраждала жінка. 

На Дніпропетровщині з-під завалів зруйнованого РФ будинку дістали тіло чоловіка
Наслідки російського обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА

У Дніпропетровській області з-під завалів зруйнованого РФ будинку дістали тіло чоловіка. Постраждала жінка. 

Про це написав у телеграмі в.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко. 

Вчора ввечері рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку у Покровській громаді тіло 61-річного чоловіка. Він загинув через удар КАБ. Співчуття рідним та близьким. Постраждала 52-річна жінка.

Ворог спрямував на Синельниківщину БпЛА. Внаслідок атаки у Петропавлівській та Слов'янській громадах понівечені 2 приватні буднки, авто та газогін. 

По Нікополю російська армія била FPV-дронами.

Сили ППО збили на Дніпропетровщині 3 БпЛА.
﻿
