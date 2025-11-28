На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Події

Трьох мешканців Кіровоградщини підозрюють у вбивстві військового

Їм загрожує від 15 років до довічного позбавлення волі.

Правоохоронці повідомили про підозру у вбивстві військовослужбовця трьом мешканцям Кіровоградської області.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на речницю поліції Кіровоградської області Тетяну Рябошапку.

Вона розповіла, що в одному з населених пунктів Кіровоградщини знайшли мертвого чоловіка, але не уточнило, коли саме. Правоохоронці встановили, що між трьома місцевими жителями та військовослужбовцем виник конфлікт.

"Під час суперечки один із нападників схопив металеву арматуру та завдав кілька ударів по голові потерпілому. Від отриманих ударів військовослужбовець упав на землю, однак нападники продовжили бити його ногами. Від отриманих травм чоловік помер на місці", - розповіла Тетяна Рябошапка.

Правоохоронці затримали трьох місцевих жителів 19, 30 та 36 років, їм повідомили про підозру за п. 12 ч. 2 ст. 115 "Умисне вбивство, вчинене групою осіб". 

Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, чоловікам загрожує від 15 років до довічного позбавлення волі.
