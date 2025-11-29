Київ. Скасована прем’єра
Зеленський обговорив із Павлом Палісою підготовку нових параметрів розподілу особового складу між бригадами

Глава держави зазначив, що це має бути дійсно раціонально.

Зеленський і Паліса, 29 листопада 2025
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський обговорив із заступником керівника Офісу президента Павлом Палісою підготовку нових параметрів розподілу особового складу між бригадами. 

“Говорив із заступником керівника Офісу Президента Павлом Палісою. Готуємо деталі рішення щодо нових параметрів розподілу особового складу між бойовими бригадами, і це має бути дійсно раціонально”, – написав Зеленський. 

Він зазначив, що також обговорили кілька питань щодо військової освіти в Україні. 

Крім того, президент підписав укази про відзначення воїнів державними нагородами.
﻿
