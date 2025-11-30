Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Паліса і Гнатов обговорили деталі нових принципів розподілу особового складу між бойовими бригадами

Мета розподілу проста – кожна бойова бригада має отримувати прогнозовану кількість новобранців.

Паліса і Гнатов обговорили деталі нових принципів розподілу особового складу між бойовими бригадами
Павло Паліса
Фото: Павло Паліса

Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса і начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов обговорили нові принципи розподілу особового складу між бойовими бригадами.

Про це у Фейсбук повідомив Павло Паліса.

"Працюємо над новими принципами розподілу особового складу між бойовими бригадами – це те, про що говорив Президент і що зараз дійсно потребує змін", – ідеться у повідомленні.

Як зазначає заступник керівник ОП, мета проста і зрозуміла: кожна бойова бригада має отримувати прогнозовану кількість новобранців.

Паліса додає, що боєць має приходити саме туди, де він буде служити. І з першого дня знати: "це мій підрозділ, це мій командир, це мій колектив. Саме тут я навчаюся, злагоджуюся, і саме з цими людьми я піду на завдання".

Сьогодні вже є багато бригад, які мають власні навчальні спроможності – інструкторів, матеріальну базу. І їх потрібно буде підсилювати, щоб вони могли приймати людей вчасно та якісно готувати.

А там, де таких можливостей поки що немає, – створювати. Це непроста робота, але, "іншого шляху немає, якщо хочемо мати бійця, який готовий під конкретну техніку, тактику й умови своєї бригади. Але це не означає, що мають зникнути навчальні центри".

Так, буде перехідний період,. Рішення назріло давно. Командири говорять про це постійно, і їх потрібно чути.

"За останні тижні я мав багато розмов з командирами бригад і корпусів. Вони також дають власні пропозиції, як саме це можливо зробити. Всі хочуть одного: справедливого, зрозумілого й прогнозованого розподілу, який дає можливість планувати підготовку та ротації, а не жити в хаосі ручних рішень", – каже Павло Паліса.

Паліса і Гнатов домовилися на тижні провести спільну нараду, узгодити цифри, механізми та етапи впровадження. 

"На наступну Ставку будуть подані на розгляд Президента варіанти рішень, і головне для всіх нас – щоб рішення реально спрацювало та допомагало тим, хто сьогодні на нулі, і тим, хто завтра стане в стрій", – каже заступник керівника Офісу президента.
