ГоловнаСуспільствоПодії

Шмигаль: у системі DELTA вже зареєструвалися понад 200 тисяч користувачів

Система може оцінювати ефективність підрозділів, виявляти надмірні втрати серед особового складу та мотивувати підрозділи.

Фото: Денис Шмигаль

В українській бойовій системі DELTA вже зареєструвались понад 200 тисяч користувачів.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

"Це показник того, що українська армія значно прискорила перехід на сучасні інструменти роботи з даними. Система постійно вдосконалюється, аби максимально полегшити роботу наших захисників і захисниць, а головне – скоротити час між виявленням і ураженням цілей", – ідеться у повідомленні.

За останні три місяці у системі DELTA швидкість надходження до користувача даних про ворожі об’єкти зросла на 45%. При цьому кількість дублікатів автоматично виявлених цілей навпаки знизилась на 30%, що також є дуже важливим показником для ефективної роботи Сил оборони.

Серед нововведень системи і можливість оцінювати ефективність підрозділів, виявляти надмірні втрати серед особового складу, мотивувати підрозділи, а також збирати аналітику роботи тактичних радарів.

"Продовжуємо працювати над тим аби у наших військових було все необхідне для досягнення найкращих результатів на полі бою", – додає Шмигаль.
