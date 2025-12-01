У Запоріжжі затримали затримали підозрюваного у підготовці замаху на бійця ДШВ

У роботі на РФ підозрюють 44-річного інженера з охорони праці місцевого медзакладу.

Затримали підозрюваного у замаху на військового ЗСУ

В Службі безпеки України розповіли, що контррозвідка запобігла замовному вбивству воїна-розвідника Сил оборони у Запоріжжі.

"За результатами дій на випередження у місті затримано агента фсб, який готував ліквідацію бійця елітного розвідпідрозділу Десантно-штурмових військ ЗСУ", – йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

Зловмисник намагався закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) у помешканні військового, щоб потім віддалено підірвати його. Встановили, що підготовкою теракту займався завербований фсб 44-річний інженер з охорони праці місцевого медзакладу.

За матеріалами справи, він здавав в оренду кімнату, в якій військовий проживав під час ротації після виконання бойових завдань на південному фронті.

Доповівши про це фсб, агент отримав завдання забрати зі схрону вибухівку та приховано встановити її біля вхідних дверей в оселі військового.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали фігуранта на етапі підготовки теракту. Під час обшуку за місцем його проживання вилучено електродетонатор і додаткові комплектуючі до СВП, а також інші докази контактів з фсб.

Фото: СБУ Вилучені під час обшуку докази

За даними слідства, фігурант був завербований росіянами через його знайомого, який проживає у тимчасово окупованому Мелітополі та працює на російську спецслужбу. Одночасно з виконанням основного завдання агент "зливав" ворогу геолокації діючих енергооб’єктів на території міста, які окупанти планували атакувати керованими авіабомбами.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна агенту ФСБ, який шпигував для Росії у Запоріжжі та коригував ракетні удари по місцевих складах пально-мастильних матеріалів.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.