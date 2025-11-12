​Засудили зрадника за наведення ударів Росії по складах пального у Запоріжжі

Суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна агенту ФСБ, який шпигував для Росії у Запоріжжі та коригував ракетні удари по місцевих складах пально-мастильних матеріалів.
Про це повідомила Служба безпеки України.
Контррозвідка СБУ затримала зловмисника у червні 2024 року.
За даними слідства, агент діяв за завданням російських спецслужб: обходив прифронтове місто, відстежував розташування баз пального, позначав їхні координати на Google-картах і надсилав куратору через месенджер.
Також він збирав інформацію про рух і кількість паливозаправників, зокрема з військовим маркуванням, що перебували на території складів.
У СБУ зазначили, що, завдаючи ударів по логістичній інфраструктурі, росіяни намагалися порушити постачання пального для цивільного населення та Сил оборони, які воюють на південному напрямку.
Під час обшуків у помешканні зрадника правоохоронці вилучили смартфон із доказами його співпраці з фсб.
Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.