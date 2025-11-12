Про оборону Покровська-Мирнограда
Про оборону Покровська-Мирнограда
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
ГоловнаСуспільствоВійна

​Засудили зрадника за наведення ударів Росії по складах пального у Запоріжжі

Також він збирав інформацію про рух і кількість паливозаправників.

​Засудили зрадника за наведення ударів Росії по складах пального у Запоріжжі
наручники
Фото: rus.lsm.lv

Суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна агенту ФСБ, який шпигував для Росії у Запоріжжі та коригував ракетні удари по місцевих складах пально-мастильних матеріалів. 

Про це повідомила Служба безпеки України.

Контррозвідка СБУ затримала зловмисника у червні 2024 року.

За даними слідства, агент діяв за завданням російських спецслужб: обходив прифронтове місто, відстежував розташування баз пального, позначав їхні координати на Google-картах і надсилав куратору через месенджер.

Також він збирав інформацію про рух і кількість паливозаправників, зокрема з військовим маркуванням, що перебували на території складів.

У СБУ зазначили, що, завдаючи ударів по логістичній інфраструктурі, росіяни намагалися порушити постачання пального для цивільного населення та Сил оборони, які воюють на південному напрямку.

Під час обшуків у помешканні зрадника правоохоронці вилучили смартфон із доказами його співпраці з фсб.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies