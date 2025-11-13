КНУ імені Шевченка спростував проведення в його приміщенні обшуків, пов'язаних зі Світланою Чернишовою

Ректор зазначив, що процесуальних дій чи обшуків в Інституті філології або інших підрозділах університету не було.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка спростував інформацію про нібито обшуки в його приміщеннях, пов’язані з дружиною колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова, про які раніше повідомили ЗМІ. За інформацією "Української правди", дружина ексміністра національної єдності Олексія Чернишова Світлана намагалася приховати від слідства документи щодо будівництва у Козині під Києвом чотирьох розкішних маєтків на своєму робочому місці в Інституті філології Київського національного університету імені Т. Шевченка.

Ректор університету Володимир Бугров у коментарі LB заявив, що жодних процесуальних дій чи обшуків в Інституті філології або інших підрозділах університету не проводилося.

“Офіційно підтверджую: жодних обшуків чи слідчих дій в університеті не було. Це легко перевірити. Навчальний заклад не має жодного стосунку до кримінальних чи політичних сюжетів, у які його намагаються втягнути”, – наголосив Бугров.

Нагадаємо, в межах операції "Мідас" правоохоронці викрили одну з найбільших корупційних схем в новітній історії України. Учасники організації, за версією слідства, вибудували масштабну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ «НАЕК “Енергоатом”». Детективи заявили про викриття “високорівневої злочинної організації у сфері енергетики та оборони”, що включає корупцію, відмивання коштів і незаконне збагачення.