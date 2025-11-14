Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Ворог вдруге влучив по території одного з підприємств на околиці Сум

Унаслідок атаки виникла пожежа та сильне задимлення.

Наслідки російської атаки, ілюстративне фото
Фото: Сумська ОВА

Ворог удруге прицільно влучив по території одного з підприємств на околиці Сум. Унаслідок атаки виникла пожежа та сильне задимлення.

Як написали у Сумській ОВА, попередньо, обійшлося без постраждалих.

Триває ліквідація наслідків. Фахівці вже проводять заміри якості повітря.

Однак мешканцям Сумської громади рекомендують зачинити вікна, обмежити перебування на відкритому повітрі (особливо дітям, літнім людям та тим, хто має хронічні захворювання дихальних шляхів), пити більше води; а за наявності увімкнути очищувач повітря на максимальний режим.
