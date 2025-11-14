Ворог вдруге влучив по території одного з підприємств на околиці Сум

Ворог удруге прицільно влучив по території одного з підприємств на околиці Сум. Унаслідок атаки виникла пожежа та сильне задимлення.

Як написали у Сумській ОВА, попередньо, обійшлося без постраждалих.

Триває ліквідація наслідків. Фахівці вже проводять заміри якості повітря.

Однак мешканцям Сумської громади рекомендують зачинити вікна, обмежити перебування на відкритому повітрі (особливо дітям, літнім людям та тим, хто має хронічні захворювання дихальних шляхів), пити більше води; а за наявності увімкнути очищувач повітря на максимальний режим.