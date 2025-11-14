Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб: від початку доби на Покровському напрямку відбулось понад 100 боєзіткнень

На Костянтинівському напрямку відбулось ще 33 боєзіткнення.

Генштаб: від початку доби на Покровському напрямку відбулось понад 100 боєзіткнень
Український захисник, ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Станом на 22:00 14 листопада відбулося 256 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Сьогодні держава-терорист завдала один ракетний та 28 авіаційних ударів, застосувала 20 ракет та скинула 58 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для ураження 3263 дрони-камікадзе та здійснили 3418 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення з російськими загарбниками. Ворог здійснив 163 обстріли, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог десять разів атакував на Південно–Слобожанському напрямку: поблизу Вовчанська, Синельникового, Одрадного, Дворічанського та у бік Колодязного.

П’ять разів агресор намагався йти вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку у бік Петропавлівки, Піщаного та Новоплатонівки. Одна ворожі атаки тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку за сьогодні українські захисники відбивали 25 російських атак. Ворог наступав у районах населених пунктів Новоєгорівка, Твердохлібове, Карпівка, Колодязі, Шандриголове, Мирне, Зарічне, Новоселівка, Дробишеве та у бік населених пунктів Коровин Яр, Ольгівка, Дружелюбівка, Новий Мир.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили 17 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Сіверська та Переїзного.

На Краматорському напрямку відбулося чотири боєзіткнення із противником у районах Федорівки, Васюківки, Майського та Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку наші війська сьогодні відбивали 33 ворожі атаки поблизу Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки й Полтавки.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 102 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Новопавлівка, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Котлярівка, Горіхове та Дачне.

За попередніми підрахунками, сьогодні на Покровському напрямку окупанти втратили 158 осіб убитими та пораненими. Наші воїни знищили дві бойові броньовані машини, дві одиниці автомобільної техніки, шість безпілотних літальних апаратів; уразили танк, три бойові броньовані машини, та 14 укриттів особового складу противника.

На Олександрівському напрямку наші оборонці відбили 17 ворожих атак поблизу населених пунктів Іванівка, Зелений Гай, Ялта, Олександроград, Степове, Привільне, Єгорівка та Красногірське. Ще 6 боєзіткнень досі тривають.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив 15 штурмових дій, українські захисники відбили атаки в районах Солодкого, Яблукового та у бік Зеленого Гаю.

На Оріхівському напрямку противник наступав чотири рази: поблизу Степногірська та у бік Приморського й Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку на даний час бойових зіткнень не зафіксовано.

Сьогодні варто відзначити воїнів 426-го окремого батальйону безпілотних систем, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.
