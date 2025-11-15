База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський: Росія провалила черговий визначений Путіним термін захоплення Покровська та Купʼянська

Глава держави зазначив, що ці терміни агресором були вкотре перенесені.

Зеленський: Росія провалила черговий визначений Путіним термін захоплення Покровська та Купʼянська
Зеленський і керівники сфери оборони та безпеки, 15 листопада 2025
Фото: Офіс президента

Ввечері 15 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів зустріч ключових керівників усієї сфери оборони та безпеки України. 

Президент заслухав доповіді розвідок – ГУР і Служби зовнішньої розвідки України – щодо російської спроможності продовжувати війну та планів на найближчі місяці. 

Кирило Буданов доповів по ситуації на загрозливих напрямках фронту, по військових приготуваннях Росії та строках, на які розраховує окупант. 

Наразі Росія провалила черговий визначений Путіним термін захоплення Покровська та Купʼянська, і терміни вкотре були перенесені”, – написав президент. 

Олег Іващенко доповів щодо політичної ситуації в Росії, настроїв у їхньому суспільстві та в оточенні керівника держави-агресора, а також щодо економічної ситуації. Глава держави зазначив, що “висновки зроблені”. 

На зустрічі визначили основні напрямки захисту протягом найближчих тижнів, також буде доповнено план оборонних заходів на зимові місяці

Зеленський зазначив, що продовжимо й застосування далекобійних санкцій – спеціальні служби, і передусім Служба безпеки України, та українська армія мають відповідні завдання

“Готуємось до координації з ключовими партнерами в дипломатичній роботі, враховуючи оновлення в оцінках ситуації. Готуємо заходи, які можуть забезпечити дипломатичну активізацію. Дякую всім, хто на захисті України!” – повідомив президент.
﻿
