Зеленський: Росія провалила черговий визначений Путіним термін захоплення Покровська та Купʼянська

Глава держави зазначив, що ці терміни агресором були вкотре перенесені.

Зеленський і керівники сфери оборони та безпеки, 15 листопада 2025

Ввечері 15 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів зустріч ключових керівників усієї сфери оборони та безпеки України.

Президент заслухав доповіді розвідок – ГУР і Служби зовнішньої розвідки України – щодо російської спроможності продовжувати війну та планів на найближчі місяці.

Кирило Буданов доповів по ситуації на загрозливих напрямках фронту, по військових приготуваннях Росії та строках, на які розраховує окупант.

“Наразі Росія провалила черговий визначений Путіним термін захоплення Покровська та Купʼянська, і терміни вкотре були перенесені”, – написав президент.

Олег Іващенко доповів щодо політичної ситуації в Росії, настроїв у їхньому суспільстві та в оточенні керівника держави-агресора, а також щодо економічної ситуації. Глава держави зазначив, що “висновки зроблені”.

На зустрічі визначили основні напрямки захисту протягом найближчих тижнів, також буде доповнено план оборонних заходів на зимові місяці.

Зеленський зазначив, що продовжимо й застосування далекобійних санкцій – спеціальні служби, і передусім Служба безпеки України, та українська армія мають відповідні завдання.

“Готуємось до координації з ключовими партнерами в дипломатичній роботі, враховуючи оновлення в оцінках ситуації. Готуємо заходи, які можуть забезпечити дипломатичну активізацію. Дякую всім, хто на захисті України!” – повідомив президент.