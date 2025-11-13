​Про взаємні удари по енергетиці

Фото: МВС Ліквідація удару рф по критичній інфраструктурі України

Ціль Росії не лише ТЕС і ГЕС, а й маневрені потужності — щоб не зробити перетоки по ланцюжку від профіцитного заходу на дефіцитний схід.

У Харкові після удару по Зміївській ТЕС різко впав тиск води у кранах, зупинили ліфти, тривають аварійні відключення.

У Полтаві ж, навпаки, стрибки напруги — важко балансувати систему в моменти прильотів і коли випало велике місто.

Те, що ми досі не спостерігаємо блекауту, а лише графіки й ліміти — кропітка праця багатьох служб, що межує з подвигом.

Крім того, Росія завдавала ударів по підстанціях, які живили Хмельницьку та Рівненську АЕС. Щоб відволікати ресурси на ремонт і, якщо поталанить, викликати аварійну зупинку.

Хтось бачить у Європі з цього приводу масові демонстрації рівня «Свободу Палестині»? Перевернуті біля кампусів автомобілі й вимоги своїм урядам наростити допомогу Україні, бо сьогодні Москва б'є по підстанціях, а завтра почне по АЕС?

Фото: Енергоатом Рівненська АЕС

Бо якщо почнуть, то що ви зробите? Запровадите «санкції з пекла», як після знищення Каховського водосховища?

Але ні, тиша — ні демонстрацій, ні спалених російських прапорів, як стабільно роблять з ізраїльськими.

Виявляється, сльозинка дитини і права людини сильно залежать від нюансів, а удари поряд з АЕС у регіоні, де вже сталася найбільша ядерна катастрофа в історії, викликають лише слабке занепокоєння.

Натомість оскільки це не воєнний злочин для всього світу, то напередодні зими прильоти відчуваємо не лише ми: прилетіло по ТЕС у Харкові — відвантажили по ТЕС «ЛУЧ» у Бєлгороді.

Знову накрили машинний зал і газові турбіни — найдорожче. Те, що досить складно ремонтувати.

Також у ніч на 9 листопада уразили Воронезьку ТЕЦ-1 — три крилаті ракети прилетіли до котельні й машинної зали, у регіоні відключення електрики й тепла.

Воронеж і Бєлгород — це найсвіжіші котельні, які модернізували у 2019-му: десятки мільйонів доларів інвестицій. Весела війнонька за три дні докотилася до прикордонних регіонів.

Причини, чому вдається успішно бити по російській генерації, очевидні.

Фото: dsnews.ua/ Сили оборони України знову завдали удару по ТЕС Луч у Бєлгороді

Запаси радянських ракет до ЗРК вичерпані чи сильно залежать від зовнішніх ринків, а це означає неповне завантаження пускових, ліміти й можливість швидко наситити канальність у секторі.

Цикл виробництва зенітної ракети в СРСР був 7–8 місяців, сильно прискорити його не вийде.

Тоді як майже в кожному залпі противник застосовує «Іскандери» та їхні корейські копії (це не ефективність «Патріотів» впала, це Москва б'є балістикою туди, де батарей ПРО немає), а жодні ґрати і бетонний захист не захистять від прильоту півтонної голови. Саме їх напередодні зими збирали на кілька залпів — далі піде лише з коліс і буде легше.

Зенітні дрони, вертолітні команди й мобільні групи не панацея на 100 %, як показали прильоти по Трипільській ТЕС 19 «шахедів».

ППО будь-якого об'єкта можна перевантажити і зрештою влучити; якщо це актуально для дюжини російських НПЗ по три-чотири рази за сезон, актуально і для нас.

Потрібна система, в якій будуть пов'язані десятки реактивних літаків, і нові батареї ПРО, і зенітні дрони, і добре навчені мобільні групи, і АСУ, і все це дуже копітка робота, якій заважає виснаження в багаторічній війні й тиск технологічно сильного супротивника.

Фото: EPA/UPG Військовослужбовці мобільної вогневої групи боротьби ЗСУ ведуть вогонь із зенітної гармати ЗУ-23 по російському безпілотнику, що летять у напрямку Харкова , 2 липня 2025 р,

Звичайно, потрібна і децентралізація генерації, і опора на місцеві ресурси (пелети, спалювання сміття, торф, малі гідроелектростанції, котельні для району, а не великі ТЕЦ).

Ну і очевидно, що ще з 2014-го слід домовитися, що відкати й розпили не робляться зі збитків, з оборони та з виживання — крадіжки тут загрожують нам усім загибеллю.

Але поки в нас судді, який наїхав п'яним на нацгвардійця в комендантську годину, ніяк не можуть винести вирок, а голові ТЦК Борисову порізали заставу зі 100 до 20 млн — це як скаржитися, що сонце сходить.

Але все це є й у ворога, помножене на російські відстані, на те, що ППО в Криму практично не існує і в нас регулярні страйки то по ЗРК С-400, то по Гвардійському, то по підстанції 330 кВ у Джанкої.

Продовжуючи роботу по НПЗ, перевалці та зберіганні нафти, ми уразили вже понад десяток підстанцій. Не тільки заповнені мастилом трансформатори, а й виробництво і зберігання кисню, різні ремонтні цехи, виробництво для ремонту.

Мета в нас схожа — відсікання профіцитних регіонів Поволжя й зон біля АЕС від дефіцитних мегаполісів, тиск на і так уже дефіцитний бюджет. І вже очевидно, що цього року сотні тисяч росіян також дізнаються, що таке графіки відключень, генератори і втрачені робочі місця. Поки що у ворога перевага в тоннажі пуску, але рік тому ми лише приймали його страйки, а цього року працюємо вглиб РФ.