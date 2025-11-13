Генштаб: від початку доби відбулось понад півтори сотні боєзіткнень

Станом на 22:00 13 листопада відбулося 157 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Противник завдав 30 авіаційних ударів, скинувши 73 керовані авіаційні бомби, залучив для ураження 2 687 дронів-камікадзе та здійснив 3 624 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося три атаки російських загарбників. Сьогодні противник завдав один авіаційний удар, скинув чотири керовані авіаційні бомби, здійснив 168 обстрілів, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 11 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового, Дворічанського, Красного Першого. Дотепер триває одне бойове зіткнення.

На Куп’янському напрямку противник здійснив вісім атак на позиції наших військ. Бої точилися у районах Новоосинового, Петропавлівки, Піщаного та Глушківки, один бій досі триває.

На Лиманському напрямку російські війська 12 разів штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Новий Мир, Глущенкове, Новомихайлівка, Дружелюбівка, Греківка, Ставки та Лиман. Чотири бойові зіткнення досі тривають.

На Слов’янському напрямку українські воїни сьогодні відбили дев’ять спроб наступу на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка, Сіверськ та Федорівка.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 15 разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Плещіївка, Олександро-Шультине, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка. Сили оборони стримали натиск противника та відбили вже 13 атак ворога.

На Покровському напрямку загарбники здійснили 47 спроб потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається у районах населених пунктів Сухецьке, Білицьке, Разіне, Родинське, Дорожнє, Червоний Лиман, Покровськ, Мирноград, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія. Дотепер у чотирьох локаціях тривають бойові зіткнення.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 62 та поранили 54 окупантів, знищили вісім безпілотних літальних апаратів та шість одиниць спеціальної техніки. Також українські захисники уразили одиницю автомобільної техніки противника.

На Олександрівському напрямку ворог 12 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Ялта, Орестопіль, Єгорівка, Першотравневе та Рибне. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Косівцеве, Маломихайлівка, Маяк, Киричкове.

На Гуляйпільському напрямку ворог шість разів атакував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Високе, Зелений Гай, Яблукове, Солодке, Білогір’я. Дотепер триває одне бойове зіткнення. Крім того, завдав авіаударів по населених пунктах Тернувате, Затишшя, Залізничне.

На Оріхівському напрямку агресор провів 12 атак у районах Малої Токмачки, Степового, Щербаків, Малих Щербаків, Приморського, Степногірська та Плавнів. Крім того, противник завдав авіаційного удару по району населеного пункту Новоданилівка.

На Придніпровському напрямку ворог провів одну марну наступальну дію в напрямку Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано.

Сьогодні варто відзначити воїнів 40-ї окремої бригади берегової оборони, які ефективно стримують ворога.