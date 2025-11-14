Російські окупанти атакували Чернігівщину безпілотниками, є пошкодження

За цими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (Воєнні злочини).

Інформації про постраждалих не надходило.

Російська армія атакувала безпілотниками населені пункти Корюківського та Новгород-Сіверського районів. Внаслідок російських ударів пошкоджено житлові будинки місцевих мешканців та автомобілі.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

Ворожі безпілотники атакували населені пункти в Новгород-Сіверському та Корюківському районах Чернігівщини.

