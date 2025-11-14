Російські окупанти атакували Чернігівщину безпілотниками, є пошкодження

Ворожі безпілотники атакували населені пункти в Новгород-Сіверському та Корюківському районах Чернігівщини.
Про це повідомляє поліція Чернігівської області.
Російська армія атакувала безпілотниками населені пункти Корюківського та Новгород-Сіверського районів. Внаслідок російських ударів пошкоджено житлові будинки місцевих мешканців та автомобілі.
Інформації про постраждалих не надходило.
Поліцейські фіксують наслідки атак та збирають докази чергових воєнних злочинів окупантів.
За цими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (Воєнні злочини).
- Вибухотехніки поліції Чернігівської області знешкодили з початку листопада 34 збиті ворожі безпілотники.