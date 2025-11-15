Генштаб: ворог продовжує зосереджувати сили на Покровському напрямку

На Покровському напрямку ворог продовжує концентрувати основні зусилля. Сили оборони України продовжують завдавати агресору серйозних втрат.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Лише за минулу добу на Покровському напрямку Сили оборони знешкодили 192 окупантів, 4 танки та 8 бронемашин.

"З початку тижня,тільки за п’ять діб — з 10 по 15 листопада — безповоротні втрати ворога в живій силі становлять 524 особи, ще 260 — були поранені. Наші воїни знешкодили 55 одиниць наземної військової техніки та знищили близько трьох сотень різних БпЛА", — ідеться у повідомленні.

У Генштабі наголошують, Сили оборони здійснюють комплексні заходи для ефективного вогневого ураження ворога й виснаження його резервів.

"Вдячність кожному захиснику й захисниці за знищених російських загарбників. Кожен ліквідований окупант — це ще один крок до справедливого миру. Боротьба триває", — додають у Генштабі.