База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб: ворог продовжує зосереджувати сили на Покровському напрямку

Українські війська завдають втрат російській армії.

Генштаб: ворог продовжує зосереджувати сили на Покровському напрямку
Фото: скріншот

На Покровському напрямку ворог продовжує концентрувати основні зусилля. Сили оборони України продовжують завдавати агресору серйозних втрат. 

Про це інформує Генштаб ЗСУ. 

Лише за минулу добу на Покровському напрямку Сили оборони знешкодили 192 окупантів, 4 танки та 8 бронемашин.

"З початку тижня,тільки за п’ять діб — з 10 по 15 листопада — безповоротні втрати ворога в живій силі становлять 524 особи, ще 260 — були поранені. Наші воїни знешкодили 55 одиниць наземної військової техніки та знищили близько трьох сотень різних БпЛА", — ідеться у повідомленні.

У Генштабі наголошують, Сили оборони здійснюють комплексні заходи для ефективного вогневого ураження ворога й виснаження його резервів. 

"Вдячність кожному захиснику й захисниці за знищених російських загарбників. Кожен ліквідований окупант — це ще один крок до справедливого миру. Боротьба триває", — додають у Генштабі. 

  • На Покровському напрямку наші захисники зупинили 107 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Новопавлівка, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Котлярівка, Горіхове, Філія та Дачне.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies