Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ завдала по Запорізькій області майже 770 ударів, є жертви

Під обстрілами опинилися 18 населених пунктів Запоріжжя. 

РФ завдала по Запорізькій області майже 770 ударів, є жертви
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби російські окупанти здійснили 769 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок російського терору одна людина загинула, одна – дістала поранень.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Війська РФ здійснили 6 авіаційних ударів по Малокатеринівці, Тернуватому, Приморському, Гуляйполю, Залізничному та Косівцевому. 

480 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Комишуваху, Біленьке, Червонодніпровку, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Варварівку та Рівнопілля. 

5 обстрілів з РСЗВ накрили Степногірськ, Білогірʼя та Рівнопілля. 

278 артилерійських ударів завдано по території Червонодніпровки, Степногірська, Приморського, Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Варварівки та Рівнопілля. 

Надійшло 4 повідомлення про пошкодження житла та автомобілів. 
