У понеділок прогнозують дощі на півночі та заході України

Також синоптики попередили про пориви вітру.

У понеділок прогнозують дощі на півночі та заході України
синоптична карта на 17 листопада

В Україні 17 листопада очікується хмарна погода. 

За інформацією Гідрометцентру, вночі невеликі дощі пройдуть у північних областях, а вдень опади посиляться на заході: у західних регіонах прогнозують помірні дощі, на Закарпатті — місцями значні. На решті території — без опадів.

Вітер переважно південно-західний, 7–12 м/с. У Карпатах, а також вдень у західних, Вінницькій та Житомирській областях можливі пориви 15–20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 2–7° тепла. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 9–14°, на півдні країни та Прикарпатті — до 16°. 

У Карпатах очікують дощ та мокрий сніг, вдень місцями значні опади; температура там коливатиметься від 0° вночі до 3–8° тепла вдень.

Синоптики також попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Зокрема, у понеділок в Карпатах, а вдень також у західних, Вінницькій та Житомирській областях очікують пориви вітру 15–20 м/с.Рівень небезпеки — жовтий (I рівень). Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також рух транспорту.
﻿
