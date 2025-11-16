До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
ГоловнаСуспільствоПодії

В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери

Від них зловмисники вимагають «подати заяву» для підтвердження віку.

В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
отримання допомоги
Фото: EPA/UPG

В Україні фіксують масове поширення нової шахрайської схеми, спрямованої на літніх людей. 

Про це повідомив голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев.

За його словами, зловмисники розсилають у соцмережах фейкові повідомлення про те, що пенсіонерам нібито потрібно «подати заяву» для підтвердження віку, інакше вони «втратять пенсію».

Гетманцев наголосив, що така інформація є неправдивою, а жодних додаткових процедур підтвердження віку не передбачено. Усі питання, пов’язані з призначенням чи припиненням пенсій, регулює законодавство, а не анонімні повідомлення в інтернеті.

Нардеп закликав українців попередити своїх рідних і звертати особливу увагу на підозрілі розсилки. За його словами, не варто переходити за сумнівними посиланнями чи передавати особисті дані невідомим.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies