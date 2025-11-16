В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери

В Україні фіксують масове поширення нової шахрайської схеми, спрямованої на літніх людей.
Про це повідомив голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев.
За його словами, зловмисники розсилають у соцмережах фейкові повідомлення про те, що пенсіонерам нібито потрібно «подати заяву» для підтвердження віку, інакше вони «втратять пенсію».
Гетманцев наголосив, що така інформація є неправдивою, а жодних додаткових процедур підтвердження віку не передбачено. Усі питання, пов’язані з призначенням чи припиненням пенсій, регулює законодавство, а не анонімні повідомлення в інтернеті.
Нардеп закликав українців попередити своїх рідних і звертати особливу увагу на підозрілі розсилки. За його словами, не варто переходити за сумнівними посиланнями чи передавати особисті дані невідомим.