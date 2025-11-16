До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Війна

Головне за неділю, 16 листопада: 195 боєзіткнень, вихід збірної України у плей-оф відбору на ЧС-2026

Бойові дії на Донеччині, 195 бойових зіткнень, ворожі обстріли, газ із Греції. Яким запам'ятається 1362-й день повномасштабної війни.

Головне за неділю, 16 листопада: 195 боєзіткнень, вихід збірної України у плей-оф відбору на ЧС-2026
Український уболівальник на стадіоні «Легія» у Варшаві, Польща
Фото: EPA/UPG

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 16 листопада відбулося 195 бойових зіткнень.

Росіяни тиснуть на Покровському (66), Костянтинівському (27) і Олександрівському (21) напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 16 листопада – в новині.

Прокуратура почала розслідування розстрілу трьох українських військовополонених на Запорізькому напрямку.

"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури 16 листопада 2025 року розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

Відомо, що 15 листопада в мережі Інтернет було поширено відеозапис розстрілу військовими армії рф трьох бійців ЗСУ, взятих в полон. За даними слідства, подія відбулась 14 листопада 2025 року на Гуляйпільському напрямку Запорізької області, де тривають активні бойові дії.

"Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області", — наголошують у прокуратурі.

Україна та Греція підписали угоду щодо продажу природного газу, що є шляхом до незалежності від російського газу, заявив прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс за результатами зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Відносини між нашими країнами набувають зараз також важливого аспекту. Це - нова безпечна енергетична артерія, яка пролягає з півдня на північ від Греції до України. І це завдяки побудові вертикального енергетичного коридору та сполучної візії міста Олександрополіс до Одеси", - сказав він.

Міцотакіс зазначив, що таким чином Україна отримує доступ до надійних джерел енергії, а Греція стає вузлом постачання американського скрапленого газу до Центральної та Східної Європи.

Докладніше – в новині.

Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв'язку нагородив орденами українських журналістів. Серед них - авторка LB.ua Інна Варениця.

Цього року вона стала переможницею конкурсу "Честь професії" 2025  у спеціальній номінації від Комісії з журналістської етики - "Найкращий матеріал на тему дотримання професійних стандартів і журналістської етики під час війни". Також у 2025 році Інна була лауреаткою премії "УП-100. Сила жінок" від видання "Українська правда".

Зазначається, що представники медіа отримали відзнаку "за вагомий особистий внесок у розвиток телебачення, радіомовлення і зв'язку в Україні, високий професіоналізм і самовідданість, виявлені під час висвітлення подій повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, багаторічну сумлінну працю".

Перелік нагороджених медійників – у нашій новині.

Посмертно нагороджені орденом кореспондентка відділу редакції Держпідприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України" Олена Губанова; фотограф, учасник команди "Ukrainer" Костянтин Гузенко; телеоператор відділу редакції Державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України" Євген Кармазін; фотожурналіст агенції "Hans Lucas" (Франція) Антоні Лаллікан.

Збірна України з футболу у номінально домашньому поєдинку перемогла Ісландію (2:0) у шостому матчі відбору до Чемпіонату світу 2026 року.

Перемога дозволила підопічним Сергія Реброва посісти другу сходинку групи D з 10-ма очками й вийти до плей-оф відбору до ЧС.

Потенційні суперники України у плей-оф: Румунія, Швеція, Північна Ірландія, Вельс і Північна Македонія.

Подробиці та фото – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!
﻿
