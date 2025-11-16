Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Прокуратура розслідує розстріл українських військовополонених на Запорізькому напрямку, — прокуратура

Прокурори розпочали розслідування на фактом розстрілу ворогом українських військовополонених на Запорізькому напрямку.

Фото: Сили оборони Запорізького краю

Прокуратура почала розслідування розстрілу трьох українських військовополонених на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє прокуратура Запорізької області.

"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури 16 листопада 2025 року розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

Відомо, що 15 листопада в мережі Інтернет було поширено відеозапис розстрілу військовими армії рф трьох бійців ЗСУ, взятих в полон.

За даними слідства, подія відбулась 14 листопада 2025 року на Гуляйпільському напрямку Запорізької області, де тривають активні бойові дії.

"Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області", — наголошують у прокуратурі.
