Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
ГоловнаСуспільствоПодії

Затримали мешканку Конотопа, яку підозрюють у корегуванні атак Росії

Жінка встановлювала радіомаячки для ворога та шпигувала за авіацією.

Затримали мешканку Конотопа, яку підозрюють у корегуванні атак Росії
Затримана імовірна корегувальниця
Фото: СБУ

СБУ розповіла, що військова контррозвідка затримала ще одну агентку російської воєнної розвідки на Сумщині. Жінка встановлювала радіомаячки для ворога та шпигувала за авіацією.

За даними Служби безпеки, жінка корегувала ворожі атаки по регіону, а також забезпечувала сталий зв’язок для рашистських дронів та ракет. Вона встановлювала в області відповідні ретранслятори.

Агенткою виявилася 34-річна мешканка Конотопа, яка потрапила до уваги окупантів, коли шукала "легкі заробітки" у телеграм-каналах. Після вербування жінка за гроші російської спецслужби придбала радіонавігаційне обладнання і налаштувала його на потрібні для ворога частоти.

Потім агентка підшукувала покинуті будівлі, проникала до них і на дахах встановлювала "радіомаячки". Використовуючи такі пристрої, окупанти отримували стійкий зв’язок для своїх дронів та ракет, який дозволяв їм обходити українську систему РЕБ.

Також встановлено, що вона надсилала кураторові фото і координати місцевих військових частин, а поблизу однієї із регіональних авіабаз зробила відеопастку у вигляді захованої на місцевості 4G-камери з онлайн-трансляцією для російських спецслужбістів.

У такий спосіб рашисти сподівалися відстежувати періодичність та напрямки польотів бойової авіації ЗСУ і наслідки ворожих "прильотів" по прикордонній місцевості.

Співробітники СБУ викрили агентку, поетапно задокументували її розвідактивність і затримали.

Одночасно провели спецзаходи для деактивації шпигунських пристроїв та убезпечення пунктів базування Сил оборони.Під час обшуків у затриманої вилучено 6 смартфонів, які вона використовувала для конспіративного зв’язку з куратором.Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies