Із січня 2026 року ​Греція почне постачати газ в Україну

Україна та Греція підписали угоду щодо продажу природного газу, що є шляхом до незалежності від російського газу.

Про це заявив прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс за результатами зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, передає "Інтерфакс-Україна".

"Відносини між нашими країнами набувають зараз також важливого аспекту. Це - нова безпечна енергетична артерія, яка пролягає з півдня на північ від Греції до України. І це завдяки побудові вертикального енергетичного коридору та сполучної візії міста Олександрополіс до Одеси", - сказав він.

Міцотакіс зазначив, що таким чином Україна отримує доступ до надійних джерел енергії, а Греція стає вузлом постачання американського скрапленого газу до Центральної та Східної Європи.

"Завдяки декларації про наміри, такій угоді, яку ми щойно підписали щодо продажу природного газу, що свідчить про намір реалізувати проєкт, який стабілізує енергетичну мережу України. Це завдяки американському газу. Безсумнівно, все це є каталітичними подіями на шляху до незалежності від російського природного газу", - наголосив Міцотакіс.

Постачання газу з Греції в Україну розпочнеться в січні 2026 року, повідомив президент Зеленський. Він наголосив, що імпорт газу потрібен, щоб компенсувати знищення росіянами українського видобутку. Домовленості з Грецією – це частина великого енергетичного пакета, який підготовлений на зиму.

Раніше Зеленський повідомив про підготовку нової домовленості з Грецією щодо постачання газу. Президент зазначив, що вже забезпечено фінансування імпорту газу на суму майже 2 мільярди євро. Ці кошти мають компенсувати втрати українського газовидобутку, спричинені російськими ударами по енергетичній інфраструктурі.